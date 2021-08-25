Два українських документальних фільмів відібрані до списку претендентів на отримання премії Європейської кіноакадемії European Film Awards.
Як повідомляє Державне агентство України з питань кіно, це картина Аліни Горлової "Цей дощ ніколи не скінчиться", створена за підтримки Держкіно, та "Бабин Яр. Контекст" Сергія Лозниці.
Загалом в категорії "Документальні фільми" в списку претендентів на премію Європейської кіноакадемії 15 картин.
Номінанти на European Film Awards будуть оголошені 9 листопада 2021 року під час Севільського фестивалю європейського кіно в Іспанії.
European Film Awards: що це за конкурс
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Європейський кіноприз - нагорода за видатні досягнення в Європейському кінематографі, вручається Європейською кіноакадемією щорічно, починаючи з 1988 року.
Нагороди вручаються у понад 10 категоріях, найважливішою серед яких є Найкращий європейський фільм або фільм року.
Як відомо, цього року стрічка "Бабин Яр. Контекст"отримала нагороду на Каннському кінофестивалі - спеціальний приз журі премії "Золоте око". Фільм заснований на архівних матеріалах і розповідає про події, які призвели до вбивства 33 771 єврея в окупованому нацистами Києві 29-30 вересня 1941 року, а також про наслідки цієї трагедії.
А минулого року "Цей дощ ніколи не закінчиться" переміг у конкурсі дебютів "Перша поява" на фестивалі документального кіно IDFA в Амстердамі. Він розповідає про сина сирійського курда та українки волонтер Андрія Сулеймана, сім'я якого втекла на Донбас після початку війни в Сирії. Коли війна наздогнала його в Україні, він вирішує повернутися на батьківщину батька, де у нього залишилася частина сім'ї.