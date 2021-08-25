Відбір пройшли українські документалки "Цей дощ ніколи не скінчиться" та "Бабин Яр. Контекст".

Два українських документальних фільмів відібрані до списку претендентів на отримання премії Європейської кіноакадемії European Film Awards.

Як повідомляє Державне агентство України з питань кіно, це картина Аліни Горлової "Цей дощ ніколи не скінчиться", створена за підтримки Держкіно, та "Бабин Яр. Контекст" Сергія Лозниці.

Загалом в категорії "Документальні фільми" в списку претендентів на премію Європейської кіноакадемії 15 картин.

Номінанти на European Film Awards будуть оголошені 9 листопада 2021 року під час Севільського фестивалю європейського кіно в Іспанії.

European Film Awards: що це за конкурс

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Європейський кіноприз - нагорода за видатні досягнення в Європейському кінематографі, вручається Європейською кіноакадемією щорічно, починаючи з 1988 року.

Нагороди вручаються у понад 10 категоріях, найважливішою серед яких є Найкращий європейський фільм або фільм року.

Як відомо, цього року стрічка "Бабин Яр. Контекст"отримала нагороду на Каннському кінофестивалі - спеціальний приз журі премії "Золоте око". Фільм заснований на архівних матеріалах і розповідає про події, які призвели до вбивства 33 771 єврея в окупованому нацистами Києві 29-30 вересня 1941 року, а також про наслідки цієї трагедії.

А минулого року "Цей дощ ніколи не закінчиться" переміг у конкурсі дебютів "Перша поява" на фестивалі документального кіно IDFA в Амстердамі. Він розповідає про сина сирійського курда та українки волонтер Андрія Сулеймана, сім'я якого втекла на Донбас після початку війни в Сирії. Коли війна наздогнала його в Україні, він вирішує повернутися на батьківщину батька, де у нього залишилася частина сім'ї.

Автори: Катерина Гірник, Станислав Кожемякин