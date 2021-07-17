Стрічка "Бабин Яр. Контекст" заснована на архівних матеріалах і розповідає про події, які призвели до вбивства 33 тис. 771 єврея в окупованому нацистами Києві 29-30 вересня 1941 року, а також про наслідки цієї трагедії.

Фільм українського режисера Сергія Лозниці "Бабин Яр. Контекст", знятий за підтримки Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр", отримав відзнаку на Каннському кінофестивалі – спеціальний приз журі премії "Золоте око".

Про це повідомляє BABYN YAR Holocaust Memorial Center.

"Золоте око" – нагорода для документальних фільмів. З 2015 року вона присуджується за найкращий документальний фільм, що бере участь в одній із секцій Каннського міжнародного кінофестивалю. Деякі фільми можуть отримати спеціальну згадку.

Всесвітня прем’єра документального фільму "Бабин Яр. Контекст" відбулася на Каннському кінофестивалі 11 липня в програмі "Спеціальний показ". Уже восени цей фільм зможе побачити й український глядач в рамках заходів, приурочених до 80-х роковин трагедії Бабиного Яру.

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Фільм вже отримав десятки запрошень на найбільші фестивалі світу, пропозиції щодо дистрибуції від стріммінгових платформ та дистриб'юторів.

"Бабин Яр. Контекст" – документальний фільм українського режисера Лозниці, зроблений нідерландською компанією ATOMS & VOID на замовлення Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр". Стрічка позбавлена будь-яких коментарів. Вона заснована на архівних матеріалах і розповідає про події, які призвели до вбивства 33 тис. 771 єврея в окупованому нацистами Києві 29-30 вересня 1941 року, а також про наслідки цієї трагедії.

Це сьомий фільм Лозниці, запрошений до офіційної програми Каннського фестивалю. Ігрові фільми Лозниці "Щастя моє" (2010), "В тумані" (2012) і "Лагідна" (2017) брали участь у головному конкурсі фестивалю. Фільму "Донбас" (2018) був присуджений приз за кращу режисуру програми "Особливий погляд", а документальні фільми "Майдан" (2014) і "Відбиття" (2014) були представлені в програмі "Спеціальний показ".

Благодійний фонд "Меморіал Голокосту "Бабин Яр" – неурядова благодійна організація, покликана вшанувати пам'ять жертв трагедії Бабиного Яру і сприяти гуманізації людства шляхом збереження і вивчення історії Голокосту.

Як повідомляв УНІАН, 15 липня приз за найкращий сценарій ювілейного 60-го Каннського тижня критик отримала стрічка Елі Граппа "Ольга" про українську гімнастку, що має зробити складний життєвий вибір, доки в її країні відбувається Євромайдан.

Фільм створено у співвиробництві Швейцарії, Франції та України.

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Автор: Вікторія Токарєва