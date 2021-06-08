Продюсерська телекомпанія акторки погодилася створювати фільми для популярної платформи.

Відома американська співачка та акторка Дженніфер Лопес підписала багаторічний контракт зі стрімінговим сервісом Netflix.

Про це пише Variety.

Повідомляється, що її продюсерська телекомпанія Nuyorican Productions погодилася створювати для популярної платформи фільми, в тому числі й за оригінальними сценаріями.

Разом з Лопес співпрацювати з Netflix будуть співзасновник Nuyorican Бенні Медіна та президент компанії Елейн Голдсміт-Томас.

Читайте також"Знову разом?": папараці "застукали" Джей Ло і Бена Аффлека на балконіУ Netflix радіють партнерству з продюсерською телекомпанією Лопес.

"Протягом усіх аспектів своєї кар'єри Дженніфер Лопес відігравала важливу роль у сфері розваг. Співпрацюючи з нею і Nuyorican, ми знаємо, що вона продовжить приносити вражаючі історії, радість і натхнення публіці у всьому світі", – заявив голова відділу глобальних фільмів Netflix Скотт Стубер.

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Автор: Катерина Шварц