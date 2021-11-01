Розповісти цю історію Гая Річі надихнули розмови з справжніми солдатами та перекладачами, які ризикують своїм життям, щоб допомогти один одному.

Відомий британський режисер Гай Річі зніме бойовик "Перекладач" (The Interpreter) про війну в Афганістані.

Як повідомляє Deadline, головну роль у фільмі зіграє Джейк Джилленгол.

Джилленгол гратиме сержанта Джона Кінлі, який досліджував регіон у Афганістані разом із перекладачем на ім'я Ахмед. Коли їхній загін потрапив у засідку під час патрулювання, Кінлі й Ахмед залишилися єдиними, хто вижив. Переслідувані ворожими бійцями, Ахмед ризикуючи власним життям допомагає пораненому Кінлі дістатися до безпечного місця. Повернувшись до США, Кінлі дізнається, що Ахмеда та його родину попри обіцянку не пустили до Америки. Тож Кінлі вирішив захистити свого друга і повернути йому борг, та повернувся в зону бойових дій, щоб допомогти Ахмеду та його сім'ю, поки до них не дісталися бойовики.

Читайте такожУ четвертій частині "Нестримних" знімуться Меган Фокс і 50 Cent

Розповісти цю історію Гая Річі надихнули розмови з справжніми солдатами та перекладачами, які ризикують своїм життям, щоб допомогти один одному.

Сценарій нового фільму Гаю Річі допомагають написати Айван Еткінсон (працював над фільмом "Джентльмени") і Марн Девіс ("Гнів людський").

Зйомки "Перекладача" почнуться 10 січня 2022 року в Іспанії, але дата виходу фільму поки невідома.

Як вже повідомляв УНІАН, раніше цього року на українські кіноекрани вийшов дванадцятий повнометражний фільм Гая Річі з Джейсоном Стейтемом у головній ролі - екшн-трилер "Гнів людський".

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Олександр Топчій