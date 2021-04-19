Відтак фільм вийде на великі екрани на тиждень пізніше американської прем'єри.

Новою датою прем'єри в Україні дванадцятого повнометражного фільму Гая Річі - екшн-трилера "Гнів людський" з Джейсоном Стейтемом в головній ролі - визначено 13 травня 2021 року.

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Про це повідомили у прес-службі кінодистриб'юторської компанії "Вольга-Україна".

Зазначається, що відтак фільм вийде на великі екрани на тиждень пізніше американської прем'єри, де картина зайняла слот екшену "Чорна вдова" (7 травня). Одночасної онлайн-прем'єри трилера не планується.

Нова стрічка від режисера "Джентльменів", "Шерлока Холмса" та "Великого куша" розповідає про загадкового європейця на прізвище "Хілл", який влаштовується на роботу в інкасаторську компанію "Fortico Securities", що перевозить десятки мільйонів доларів вулицями Лос-Анджелеса. Нещодавно компанія стала жертвою нападу більш ніж підготовленої, згуртованою та жорсткої банди, і у Хілла є свої причини, щоб знайти та покарати всіх причетних. І для цього він готовий перевернути вулиці міста, яке неминуче пізнає гнів людський.

"Гнів людський" став перший фільмом Гая Річі, дія якого відбувається в США та четвертою спільною колаборацією з Джейсоном Стейтемом, якого режисер відкрив для світу кіно у своїх перших культових кримінальних комедіях "Карти, гроші та два стволи, що димлять" та "Великий куш".

Крім Джейсона Стейтема у фільмі знялися: Голт МакКеллані, Скотт Іствуд, Джош Гартнетт, Едді Марсан, Ніамей Алгар, Лайн Рені, Джеффрі Донован, Лаз Алонсо й Post Malone.

Нагадаємо, фільм мав вийти в український прокат 22 квітня 2021 року, однак початок прокату був перенесений через локдаун у Києві та ще 12 областях України.

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Автор: Марина Григоренко