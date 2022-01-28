Деталі обох проектів поки невідомі.

Режисер Джеймс Ганн допустив можливість виходу другого сезону супергеройського серіалу "Миротворець", а також ще одного спін-оффу минулорічного "Загону самогубців: Місія навиліт".

Про це повідомляє Deadline.

"Зараз ми працюємо над чимось іншим, ще одним телешоу, пов'язаним з цим всесвітом. Я не можу точно сказати", – повідомив виданню Ганн.

Крім того, режисер вказав на ймовірність серіалу "Миротворець" (Peacemaker) отримати другий сезон: "На це дійсно є хороші шанси. Зараз ми є найбільшим шоу в світі".

Читайте такожУ "Вартових галактики 3" представляти нового могутнього супергероя MarvelЗгідно з джерелами видання, Ганн вже звернувся до HBO Max, що випускає "Миротворця" та інші великі проект в рамках всесвіту DC, з ідеєю ще одного серіалу, побудованого навколо одного з персонажів "Загону самогубців". На даний момент проект знаходиться на зародковій стадії без конкретних начерків, але джерела відзначають, що в HBO Max проявили зацікавленість.

Нагадаємо, Джеймс Ганн починав свою кар'єру в якості сценариста з фільму "Тромео і Джульєтта" 1996 року випуску. Пізніше він написав сценарії до "Світанку мерців" 2004 року і двох частин кіноадаптації "Скубі-Ду". Дебютував в якості режисера він в 2006 році з хоррором "Слимак".

За Ганном швидко закріпилася репутація вельми сміливого і екстравагантного режисера, а справжня слава до нього прийшла після виходу супергеройського фільму "Вартові Галактики" в рамках кіновсесвіту Marvel в 2014 році та його продовження в 2017 році. Також він став одним зі сценаристів фільму "Месники: Завершення" (2019). Зараз Ганн завершує роботу над третьою частиною "Вартових Галактики".

Паралельно режисер почав співпрацю з прямим конкурентом Marvel – кіновсесвітом DC, випустивши в 2021 році сміливий супергеройський фільм "Загін самогубців: Місія навиліт", реабілітував його попередника 2016 року випуску. У січні 2022 року на HBO Max стартував серіал "Миротворець" про одного з членів Загону самогубців – відбитого на всю голову найманця Крістофера Сміта на прізвисько "Миротворець". На даний момент вийшло п'ять епізодів серіалу, що отримали високі відгуки критиків і захоплені реакції глядачів.

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