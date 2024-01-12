В український прокат фільм вийде 18 квітня 2024 року.

Кінокомпанія Universal Pictures показала перший трейлер фільму жахів "Ебіґейл" (Abigail) від творців останніх двох частин франшизи "Крик".

В центрі сюжету фільму – група злочинців, яких винаймають протягом наступних 24 годин пригледіти за 12-річною дочкою впливової людини, яку викрали з метою отримання викупу в 50 мійльонів доларів. Втім, зовсім скоро викрадачі самі стають здобиччю, опинившись замкненими в одному будинку з кровожерливою балериною-вампіркою, яка виглядає як невинне дитя. Фільм заснований на хорорі "Дочка Дракули" 1936 року з класичної серії фільмів жахів компанії Universal про вампірів.

Роль Ебіґейл виконала 14-річна ірландська зірка Аліша Вейр, яка до цього вже встигла зіграти головну роль у фільмі "Матильда: Мюзикл" та кількох успішних театральних постановках.

Також у фільмі задіяні Мелісса Баррера (дві останні частини франшизи "Крик", серіал "Глибокий вдих"), Ден Стівенс ("Красуня і Чудовисько", "Неідеальний чоловік", серіали "Абатство Даунтон", "Легіон"), Кетрін Ньютон ("Людина-мураха та Оса: Квантоманія"), Кевін Дюранд (серіали "Загублені", "Штам"), Енгус Клауд (серіал "Ейфорія"), Джанкарло Еспозіто (серіали "Пуститися берега", "Мандалорець", "Калейдоскоп") та інші.

Режисерами фільму виступив творчий дует Метта Беттінеллі-Олпіна та Тайлера Джиллетта, які до цього зняли цілу низку успішних хорор-проектів: два останніх фільми франшизи "Крик", "ЗЛО", "Пришестя Диявола", "Гра в хованки" та інші.

Як повідомила прес-служба кінодистриб'ютора B&H film distribution, український прокат фільм вийде 18 квітня 2024 року.

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