Прем'єра серіалу "Секретне вторгнення" запланована на 2022 рік.

За даними ЗМІ, до акторського складу серіалу "Секретне вторгнення" Marvel приєднається зірка "Гри престолів" Емілія Кларк.

Читайте такожMarvel випустила трейлер свого першого "азіатського" супергеройського фільму (відео)Вона зіграє стрічці разом з Семюелем Л. Джексоном і Беном Мендельсоном. Про це повідомляє Variety.

Роль Кларк тримається в секреті, проте навряд чи партія буде невеликою. Студія Marvel відмовилася коментувати цю новину.

Про що буде новий серіал Marvel

Сюжет коміксів, на яких заснований проект, розповідав про вторгнення раси скруллів на Землю. Завдяки своїм здібностям змінювати зовнішність вони довгий час ховалися під личинами популярних героїв, щоб завдати людству удару.

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Автор: Ольга Робейко