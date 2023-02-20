Нагорода отримана в номінації "Найкращий документальний фільм".

Біографічний документальний фільм про російського опозиційного політика Олексія Навального отримав премію BAFTA, церемонія нагородження якою відбулася 19 лютого в Лондоні.

Картина отримала нагороду в категорії "Найкращий документальний фільм". Раніше вона була номінована на премію "Оскар" в аналогічній категорії.

У центрі сюжету історія отруєння Навального в 2020 році. Канадський режисер Деніел Роер у своєму фільмі показав фрагменти інтерв'ю з самим Навальним, його дружиною, дочкою і журналістом-розслідувачем Христо Грозєвим.

Фільм починається з того, що Олексію стає зле в літаку. У важкому стані його доставляють в омську лікарню, а потім транспортують в німецьку клініку.

Також у стрічці показано коментарі лікарів, які всіляко заперечували, що в організмі Навального є отруйні речовини, і пропагандистів, які в один голос сурмили про те, що він міг отруїтися алкоголем або їжею.

Після того, як Навальний прийшов до тями, лікарі повідомляють йому про те, що його намагалися отруїти речовиною класу "Новачок", але той каже, що це було тупо. Тоді ж він згадує історію Сергія і Юлії Скрипалів, яких теж намагалися отруїти в Солсбері тією ж речовиною.

Далі дія картини розгортається навколо того, що Навальний намагається з'ясувати у своїх отруйників, навіщо вони хотіли його вбити. Не досягнувши результатів, він знову намагається з'ясувати причину свого отруєння, але представляється вже не своїм ім'ям, а помічником Миколи Патрушева - голови Ради Безпеки РФ.

Закінчується фільм арештом Навального, коли він повертається до Росії після лікування. Також у стрічці є щемливі кадри, де Олексій під час суду малює на склі сердечка для своєї дружини.

Прем'єра фільму відбулася 25 січня 2022 року на кінофестивалі "Санденс". Режисер фільму, канадець Деніел Роер, охарактеризував картину як "історію однієї людини і її боротьби з авторитарним режимом".

Нагадаємо, проривом року на премії BAFTA став фільм "На Західному фронті без змін".

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