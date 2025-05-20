Другий сезон серіалу стане доступний на Netflix з 12 червня 2025 року.

Стрімінговий сервіс Netflix показав трейлер другого сезону комедійного бойовика "ФУБАР" (FUBAR), головну роль в якому грає легендарний Арнольд Шварценеггер ("Термінатор", "Хижак", "Згадати все", "Конан-варвар", "Людина, що біжить").

В центрі сюжету серіалу – пенсіонер Люк і його донька Емма, які з'ясовують, що вони роками брехали один одному, обидва не знаючи, що інший є співробітником ЦРУ. Коли ж правда вилізла назовні, їм довелося не лише наново пізнавати один одного, але й співпрацювати.

Роль дочки героя Шварценеггера зіграла Моніка Барбаро ("Топ Ган: Маверик", "Боб Ділан: Цілковитий незнайомець").

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Також у серіалі задіяні Джей Барушель ("Майже знамениті", "Кінець світу по-голлівудські"), Енді Баклі (серіал "Офіс"), Тревіс Ван Вінкл (серіали "Ти", "Останній корабель") та інші.

Крім того, у другому сезоні до акторського складу серіалу приєдналася Керрі-Енн Мосс (франшиза "Матриця", серіал "Джессіка Джонс") – вона зіграла декого важливого з минулого Люка.

Другий сезон серіалу стане доступний на Netflix з 12 червня 2025 року.

Нагадаємо, перший сезон "ФУБАР" вийшов в травні 2023 року. Він хоч і отримав середні відгуки від критиків, але мав високі рейтинги за переглядами, тож в червні 2023 року Netflix оголосив про продовження серіалу на другий сезон.

Наразі оцінка першого сезону "ФУБАР" на IMDb становить 6,5 з 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes він має 50% схвалення від критиків і 68% від глядачів. Тим часом, на Metacritic кінооглядачі оцінили його в 48 зі 100 балів, а широка аудиторія – в 5,2 з 10 балів, що в обох випадках відповідає характеристиці "змішані або середні відгуки".

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