Паучек йде із шоу / фото instagram.com/goloskrainy_official

У другому етапі суперфіналу "Голосу країни-11" вокалісти заспівали разом зі своїми зірковими тренерами. 

Читайте такожФінал "Голосу країни-11": онлайн-трансляція (оновлюється)Після підрахунку глядацьких голосів шоу залишає Тьома Паучек, він не потрапить до третього етапу суперфіналу.

Так, першими підкорили сцену проекту Дмитро Монатік зі своїм підопічним Тьомою Паучеком. Вони виконали пісню "Ти ж мене підманула".

Тьома Паучек заспівав з Монатіком / фото instagram.com/goloskrainy_official

Далі виступили українська Адель Юлія Тимочко та її тренер Тіна Кароль. Вони чуттєво заспівали Баладу про мальви.

Тимочко та Кароль вразили чуттєвим виконанням пісні / фото instagram.com/goloskrainy_official

Суперфіналіст Сергій Лазановський виконав ліричну пісню "Два кольори" разом зі своєю наставницею Надею Дорофєєвою.

Лазановський заспівав із Дорофєєвою / фото instagram.com/goloskrainy_official

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Автор: Ольга Робейко