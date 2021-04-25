У другому етапі суперфіналу "Голосу країни-11" вокалісти заспівали разом зі своїми зірковими тренерами.
Читайте такожФінал "Голосу країни-11": онлайн-трансляція (оновлюється)Після підрахунку глядацьких голосів шоу залишає Тьома Паучек, він не потрапить до третього етапу суперфіналу.
Так, першими підкорили сцену проекту Дмитро Монатік зі своїм підопічним Тьомою Паучеком. Вони виконали пісню "Ти ж мене підманула".
Далі виступили українська Адель Юлія Тимочко та її тренер Тіна Кароль. Вони чуттєво заспівали Баладу про мальви.
Суперфіналіст Сергій Лазановський виконав ліричну пісню "Два кольори" разом зі своєю наставницею Надею Дорофєєвою.
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