У неділю, 7 березня, о 21:00 на телеканалі "1+1" покажуть останній день сліпих прослуховувань шоу "Голос країни", у якому всі тренери сформують свої команди.
На сцену "Голосу країни" вийде 25-річний Сергій Лазановський. Вокаліст вирішив підкорити наставників хітом Calum Scott - U are the reason.
Прийде на вокальне шоу і Катерина Гладій зі Львова. Зараз дівчина працює диспетчером з вантажоперевезень, але мріє співати на великій сцені. Підкорити тренерів Катерина вирішила з піснею Ірини Білик "Ти мій".
За втіленням своєї мрії дитячої прийшла давня знайома Надії Дорофєєвої - Катерина Суботова. Дівчина спробує підкорити наставників виконанням хіта гурту The HARDKISS – "Гора".
"Голос країни": що відомо про шоу
"Голос країни" - українське вокальне телевізійне шоу телеканалу "1+1", адаптація оригінального формату The Voice of Holland, який вперше з'явився в ефірі голландського телебачення на каналі RTL у 2010 році.
Україна стала однією з двох країн поряд зі США, які почали роботу над адаптацією формату одразу ж після виходу оригінального шоу.
"Голос країни-11": що отримає переможець
Переможець одинадцятого сезону "Голосу країни" отримає квартиру в одному з київських житлових кварталів і виступить на музичному фестивалі ATLAS WEEKEND.
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