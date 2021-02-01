Дівчина розповіла, що страждає від алопеції.

Під час другого ефіру "Голосу країни" на сцені заспівала 16-річна дівчина з Харкова Анастасія. У неї рідкісне захворювання - алопеція (при ньому випадає волосся).Читайте такожОлег Винник з піснею Rammstein "запалив" на шоу "Голос країни" (фото, відео)

Для "сліпих прослуховувань" учасниця обрала пісню гурту "Один в каное" "У мене немає дому". Своїм чуттєвим виступом Настя розвернула до себе всіх суддів, а глядачі аплодували стоячи.

MONATIK не стримав сліз під час її виступу й запросив дівчину у свою команду.

Після роздумів і слів подяки кожному з тренерів Анастасія обрала команду Монатіка.

"Голос країни-11": як минув другий ефір

У другому епізоді спробував свої сили на сцені "сліпих прослуховувань" співак NIKITA LOMAKIN з піснею My Heart Will Go On.

Здивувала глядачів і спадкоємиця унікальної бібліотеки українських пісень Галина Куришко.

Також на шоу прийшов Богдан Муха, який виконав легендарний хіт гурту Queen під назвою The Show Must Go On.

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Автор: Ольга Робейко