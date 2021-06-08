Гурт-улюбленець глядачів Євробачення 2021 виступить на сцені Atlas Weekend 11 липня.

Популярний український гурт Go_A, який посів п’яте місце на Євробаченні 2021 та друге місце за результатами глядацького голосування, виступить у столиці на фестивалі Atlas Weekend.

Читайте також"Неймовірна пісня!": переможці Євробачення назвали Україну найкращою серед інших учасниківВиступ колективу запланований на останній день музичного фестивалю, 11 липня. Про це організатори події повідомили у Facebook.

“Чули, як уся Європа співає українських веснянок? А про те, що пісня українського гурту вперше посіла першу сходинку у світовому чарті Spotify та потрапила до чарту Billboard? Це все — потужна енергетика електро-фольку від Go_A! І ми відчуємо її на собі вже 11 липня", – йдеться у повідомленні.

Виступ Go_A на Євробаченні 2021

За результатами глядацького голосування, виступ українського гурту Go_A на Євробаченні 2021 був одним з найкращих.

Трійка лідерів за підсумками голосування глядачів пісенного конкурсу має такий вигляд:

Maneskin – (Італія) - 318 балів;

Go_A – (Україна) - 267 балів;

Барбара Праві – (Франція) - 251 бал.

Але в сумі з балами журі - 97 балів - Україна посіла п'яте місце.

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Автор: Ольга Робейко