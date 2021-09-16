Перший випуск відбудеться 17 вересня.

У п'ятницю, 17 вересня, на телеканалі СТБ о 19:00 стартує другий сезон романтичного реаліті-шоу "Холостячка". Головною героїнею стала співачка Злата Огнєвіч.

Вже відомо, що за серце зірки української естради боротиметься офіціант з Чернівців Веніамін, який переїхав до Лондона і там відкрив власний ресторан. Також за серце "холостячки" боротиметься стоматолог Роман з Києва.

Ще одним учасником шоу "Холостячка" зі Златою Огнєвіч став рекордсмен Америки з фрідайвінгу, 37-річний бізнесмен і власник IT-компанії Андрій Хветкевич.

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Зірці 35 років і вона вже понад рік самотня. Злата розповіла, що у неї були важкі стосунки з чоловіком і дуже хворобливе розставання. Деякий час вона не могла відпустити ситуацію, але потім взяла себе в руки і почала шлях до себе.

За словами Огнєвіч, вона хоче на проекті зустріти чоловіка своєї мрії. Для неї важливі розум і почуття гумору, а також вона хоче разом зі своїм партнером розвиватися.

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Автор: Діана Могилєвич