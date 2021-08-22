Прем'єра романтичного реаліті відбудеться вже 17 вересня 2021 року.

Глядачі з нетерпінням чекали другий сезон романтичного реаліті "Холостячка", тому творці проекту нарешті розсекретили дату виходу.

Вже 17 вересня глядачі спостерігатимуть за тим, як співачка Злата Огнєвіч шукатиме своє кохання. Крім того, відомі перші учасники проекту.

На реаліті прийшов офіціант з Чернівців Веніамін, який переїхав до Лондона і там відкрив власний ресторан.

Також за серце "холостячки" боротиметься стоматолог Роман з Києва.

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Автор: Діана Могилєвич