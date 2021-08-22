Головною героїнею проекту стала Злата Огнєвіч / instagram.com/zlata.ognevich

Глядачі з нетерпінням чекали другий сезон романтичного реаліті "Холостячка", тому творці проекту нарешті розсекретили дату виходу.

Вже 17 вересня глядачі спостерігатимуть за тим, як співачка Злата Огнєвіч шукатиме своє кохання. Крім того, відомі перші учасники проекту.

На реаліті прийшов офіціант з Чернівців Веніамін, який переїхав до Лондона і там відкрив власний ресторан.

Один з учасників проекту / instagram.com/vincenzo_dulepa

Також за серце "холостячки" боротиметься стоматолог Роман з Києва.

Роман також боротиметься за серце Злати / www.instagram.com/god_of_dentistry

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Автор: Діана Могилєвич