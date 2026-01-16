Вийшов трейлер драми 'Кутюр' з Анджеліною Джолі: коли фільм покажуть в Україні

В український прокат стрічка вийде 5 березня 2026 року.

Вийшов український трейлер драми "Кутюр" (Couture), головну роль в якій зіграла оскароносна Анджеліна Джолі ("Перерване життя", "Лара Крофт: Розкрадачка гробниць", "Вічні", "Марія").

Як повідомили в пресслужбі кінодистриб'ютора Green Light Films, в український прокат стрічка вийде 5 березня 2026 року.

Джолі грає у фільмі американську режисерку Максін, яка приїжджає до Парижа на Тиждень моди, але її справжня місія – віднайти себе заново. Серед блиску подіумів і світських інтриг вона проходить шлях випробувань, що змінить її життя назавжди. В процесі вона несподівано опиняється втягнутою у новий зв'язок із давнім творчим партнером, а також перетинається з двома іншими жінками – новою зіркою модельного світу Адою, яка тікає від наперед визначеного майбутнього у рідному Південному Судані, та візажисткою Анжель, яка працює у тіні подіумів. Спеціально для цієї ролі Джолі вивчила французьку.

Цікаво, що події стрічки розгортаються під час реального паризького Тижня моди – з автентичними локаціями та професіоналами індустрії. Стрічку знімали у просторі Chanel, зокрема на легендарних сходах на rue Cambon, але без брендингу – модний дім залишається вигаданим.

Окрім Джолі у фільмі зіграли Луї Гаррель ("Мрійники", "Молодий Годар", франшиза "Три мушкетери"), Елла Рампф (серіали "Фрейд", "Пісочний чоловік"), Гаранс Марільє ("Сире", "Титан"), Фіннеган Олдфілд ("Корсет", "Альфа") та модель Аньєр Аней.

Зняла стрічку режисерка Аліс Винокур – одна з найвпливовіших постатей сучасного французького авторського кіно, чиї роботи відзначаються тонкою психологічною чутливістю. У 2011 році вона дебютувала в повному метрі з фільмом "Августина", а згодом зняла такі схвалені критиками картини, як "Меріленд" та "Проксіма".

"Мені подобається світ, далекий від мене, – проєктувати на нього інтимні історії. У випадку моди мене цікавило не те, що ми бачимо, а те, що приховано за лаштунками – процес створення образів, праця, невидима сторона репрезентації жіночності. Я провела рік за лаштунками фешн-шоу, знайомилась із візажистами, швачками, моделями поза подіумом – з цього й народилась частина фільму. Мене вразила шаленa гонитва за часом: одна колекція змінює іншу, сезон за сезоном. Ефемерність цього світу віддзеркалюється у долі героїні Анджеліни Джолі, коли на піку видовищної метушні її життя несподівано змінює напрям", – розповіла Винокур про свій новий фільм.

Світова прем'єра "Кутюр" відбулася у рамках Міжнародного кінофестивалю у Торонто 2025 року, однак широка аудиторія зможе його побачити лише з кінця лютого цього року.

Наразі оцінка фільму на IMDb становить 6,2 з 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes він має 58% схвалення від критиків.

