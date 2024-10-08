В український прокат фільм про Марію Каллас вийде 28 листопада 2024 року.

Компанія Green Light Films представила український тизер байопіку "Марія" (Maria), в якому легенда Голлівуду та вірний друг України Анджеліна Джолі ("Перерване життя", "Лара Крофт", "Містер та місіс Сміт", "Вічні") зіграла одну з найвидатніших оперних співачок 20 століття Марію Каллас.

Події фільму відбуваються у Парижі в 1970-ті року і розповідають бурхливу, прекрасну та трагічну історію кохання найвидатнішої оперної співачки світу, пережиту та переосмислену нею в останні дні життя.

Стрічка вперше була продемонстрована на Венеційському кінофестивалі у вересні 2024 року, де глядачі та критики зустріли її восьмихвилинними оваціями. А сама володарка премій "Оскар" та "Золотий Глобус" Джолі отримала загальне схвалення за роль легендарної співачки та вже визнана критиками та пресою однією з основних претенденток на отримання головних кінопремій у сезоні 2024-2025 років.

Щоб вжитися в роль, суперзірка сім місяців займалася оперним вокалом – вона особисто виконує деякі партії у ключових сценах стрічки. Крім того, на глядачів чекає повне занурення у модний світ другої половини минулого століття, оскільки гардероб Джолі копіює найкращі образи Марії Каллас.

Також у фільмі зіграли Коді Сміт-Макфі (франшиза "Люди Ікс", "У руках пса", "Елвіс"), зірка італійського кіно Альба Рорбахер ("Незнайома дочка", "Химера"), володар Кубка Вольпі та премії Давід ді Донателло – П'єрфраческо Фавіно ("Коменданте", "Зрадник") та Валерія Голіно ("Портрет дівчини у вогні", "Фріда", серіал "Ранкове шоу").

Постановником стрічки виступив видатний Пабло Лорраїн – продюсер оскароносного фільму "Фантастична жінка". Як режисер він широко відомий глядачам своїми попередніми біографічними драмами: "Джекі", за яку Наталі Портман отримала премії "Оскар" та "Золотий Глобус", та "Спенсер", де головну роль зіграла Крістен Стюарт та за яку вона отримала номінації на усі головні премії світу.

Наразі оцінка фільму на IMDb становить 6,2 з 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes він отримав 75% схвалення від критиків. Водночас на Metacritic кіноексперти оцінили його у 63 зі 100 балів, що відповідає характеристиці "в цілому позитивні відгуки".

В український прокат фільм вийде 28 листопада 2024 року.

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