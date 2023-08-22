Він засудив знімки з кабіни винищувача F-16.

Всесвітньо відомий данський режисер Ларс фон Трієр публічно підтримав російських загарбників. Відповідну заяву він оприлюднив на своїй сторінці в Instagram.

Коментуючи знімки прем’єр-міністра країни Метте Фредеріксен у кабіні винищувача F-16, він сказав, що "Russian Lives Matter also" (життя росіzн також мають значення), судячи з усього, посилаючись на гасло міжнародного руху "Black Lives Matter".

"Пану Зеленському та пану Путіну, і не в останню чергу пані Фредеріксен (яка вчора, як хтось безмежно закоханий, позувала в кабіні однієї з найстрашніших машин для вбивств нашого часу, посміхаючись від вуха до вуха): життя росіян також мають значення", - написав він.

Відео дня

Візит Зеленського у Данію: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 20 серпня президент України Володимир Зеленський прибув до Данії.

Премʼєр-міністерка Данії Метте Фредеріксен оголосила, що вони передадуть українській армії 19 американських винищувачів F-16. "Ми знаємо, що ваша свобода - це наша свобода", - заявила вона.

Згодом були опубліковані знімки та відео, на яких Зеленський та Фредеріксен разом сидять у кабіні одного з цих винищувачів.

Вас також можуть зацікавити новини: