Леді Гага / фото instagram.com/ladygaga
Американська співачка Леді Гага приєдналася до акторського складу бойовика «Швидкісний поїзд». Режисером картини виступає Девід Літч.
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Головну роль у фільмі виконує Бред Пітт. Також в ньому задіяні Джоуї Кінг, Аарон Тейлор-Джонсон і Зазі Бітз.
Фільм «Швидкісний поїзд»: що відомо
- В основі сюжету – відома книга японського письменника Котаро Ісака Mariabeetle.
- Фільм розповість про групу найманих вбивць, які опиняються разом у швидкісному потязі, що прямує з Токіо в Моріоку.
- Кожному з героїв доручили свою місію, проте між ними назріває конфлікт, що переростає в боротьбу за виживання.
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