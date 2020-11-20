Леді Гага / фото instagram.com/ladygaga

Американська співачка Леді Гага приєдналася до акторського складу бойовика «Швидкісний поїзд». Режисером картини виступає Девід Літч.

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Головну роль у фільмі виконує Бред Пітт. Також в ньому задіяні Джоуї Кінг, Аарон Тейлор-Джонсон і Зазі Бітз.

Фільм «Швидкісний поїзд»: що відомо

  • В основі сюжету – відома книга японського письменника Котаро Ісака Mariabeetle.
  • Фільм розповість про групу найманих вбивць, які опиняються разом у швидкісному потязі, що прямує з Токіо в Моріоку.
  • Кожному з героїв доручили свою місію, проте між ними назріває конфлікт, що переростає в боротьбу за виживання.

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Автор: УНІАН