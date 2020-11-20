Леді Гага разом з Бредом Піттом зіграє у бойовику про найманих вбивць

В основі сюжету – книга японського письменника Котаро Ісака Mariabeetle.

Американська співачка Леді Гага приєдналася до акторського складу бойовика «Швидкісний поїзд». Режисером картини виступає Девід Літч. Читайте такожЛеді Гага випустила новий альбом "Chromatica" (аудіо)Про це повідомляє Collider. Головну роль у фільмі виконує Бред Пітт. Також в ньому задіяні Джоуї Кінг, Аарон Тейлор-Джонсон і Зазі Бітз. Фільм «Швидкісний поїзд»: що відомо В основі сюжету – відома книга японського письменника Котаро Ісака Mariabeetle.

Фільм розповість про групу найманих вбивць, які опиняються разом у швидкісному потязі, що прямує з Токіо в Моріоку.

Кожному з героїв доручили свою місію, проте між ними назріває конфлікт, що переростає в боротьбу за виживання. Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram Автор: УНІАН

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