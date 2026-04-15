Ніколас Кейдж і Оз Перкінс готують другу частину горор-хіта Longlegs

Голлівудський актор Ніколас Кейдж та горор-режисер Осгуд Перкінс готуються розширити всесвіт горор-хіта "Довгоніг" (Longlegs) 2024 року другою частиною.

Як пише Variety, кінокомпанія Paramount Pictures придбала права на новий загадковий проєкт після того, як горор-трилер "Довгоніг" про демонічного серійного вбивцю став величезним хітом для Neon у 2024 році.

Фільм з рейтингом R розповідав про агентку ФБР, яка полювала на моторошного маніяка після того, як пережила зустріч з ним у дитинстві. Він зібрав в прокаті 128 мільйонів доларів при бюджеті в 10 мільйонів доларів, утвердивши Перкінса ("Мавпа", "Хранитель") як майстра фільмів жахів та ще більше закріпивши за Майкою Монро ("Воно слідує") звання справжньої королеви крику.

Відео дня

Наразі відомо, що Перкінс знову напише сценарій та режисуватиме новий ще не названий фільм франшизи Longlegs, а Кейдж повернеться до ролі вбивці на прізвисько "Довгоніг" та продюсера. Будь-які інші деталі проєкту наразі тримаються в таємниці.

Також відомо, що Перкінс повертається до роботи над продовження "Довгонога" після завершення виробництва свого наступного повнометражного фільму "Молоді люди" для Neon за участю Ніколь Кідман, Лоли Танг та Ніко Паркер.

