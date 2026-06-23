Мадонна пояснила, чому скасували її довгоочікуваний біографічний фільм

Після провалу проєкту Universal Мадонна спробувала адаптувати історію свого життя у серіал для Netflix.

Американська поп-діва Мадонна розповіла, що її запланований біографічний фільм, який спочатку мав назву "Хто ця дівчина?" з Джулією Гарнер у головній ролі, був відкладений студією Universal Studios після двох років розробки. Про це пише The Independent.

За її словами, причиною провалу проєкту став "розрив" через бюджетні обмеження, при цьому Мадонна стверджувала, що її "незвичайне життя" вимагало значного бюджету, який Universal не хотіла надавати.

Мадонна запропонувала знімати фільм у Сербії, щоб скоротити витрати, але, як повідомляється, Universal Studios засумнівалася в її готовності залишатися там тривалий час і, схоже, не була схильна до цієї пропозиції.

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Після провалу проєкту Universal Мадонна спробувала адаптувати історію свого життя в серіал для Netflix, але зіткнулася з труднощами в отриманні назад свого оригінального сценарію та пошуку відповідного шоуранера.

Після приблизно восьми-дев’яти місяців розробки серіал для Netflix також було відкладено, що спонукало Мадонну знову зосередитися на музиці.

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