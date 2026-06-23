Вийшов трейлер екранізації бестселера 'Клара і Сонце' з Дженною Ортегою в ролі андроїда-компаньйона

Вихід новинки від Тайки Вайтіті в світовий прокат запланований на 23 жовтня 2026 року.

Кінокомпанія Sony Pictures Entertainment показала трейлер науково-фантастичної антиутопії "Клара і Сонце" (Klara and the Sun), знятої на основі однойменного романа-бестселера 2021 року британського письменника японського походження Кадзуо Ішіґури.

В 2017 році Ішіґуро став лауреатом Нобелівської премії з літератури – академіки відзначили письменника за "глибоку емоційну силу" в його романах. Також він був неодноразово номінований на Букерівську премію.

Події роману "Клара і Сонце" розгортаються у США в невизначеному майбутньому, а розповідь ведеться від імені Клари – ШД (Штучного Друга), що живиться сонячною енергією. Хвора дівчинка Джозі обирає Клару собі за компаньйонку і дуже швидко між ними налагоджується теплий зв'язок. Поступово андроїд допомагає замкненій дівчинці налагодити зв'язок з матір'ю та зовнішнім світом.

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Роль Клари в екранізації дісталася зірці серіали "Венздей" Дженні Ортезі, яку також можна було бачити у фільмах "Крик 5" та "Бітлджюс Бітлджюс".

Також у картині зіграли Міа Тарія ("Виховання Джейн Каммінг", серіали "Слухачі", "Повстання Фенікса"), Емі Адамс ("Боєць", "Майстер", "Кручений м'яч", "Людина зі сталі", "Прибуття", "Нічні тварини"), Наташа Ліонн (серіали "Помаранчевий – хіт сезону", "Матрьошка", "Покерфейс"), Стів Бушемі ("Скажені пси", "Кримінальне чтиво", "Фарго", "Великий Лебовські") та інші.

Зняв стрічку новозеландський режисер-візіонер Тайка Вайтіті ("Що ми робимо у тінях", "Тор: Раґнарок", "Кролик Джоджо", "Тор: Кохання та грім", "Наступний гол – переможний", серіал "Наш прапор означає смерть").

Вихід фільму в світовий прокат запланований на 23 жовтня 2026 року, однак дата релізу в Україні ще не оголошена.

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