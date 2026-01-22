Вийшов перший трейлер супергеройського фентезі 'Володарі Всесвіту': Джаред Лето грає лиходія

Фільм має вийти в світовий прокат 5 червня 2026 року.

Кінокомпанія Amazon MGM Studios показала перший трейлер супергеройського фентезі "Володарі Всесвіту" (Masters of the Universe), який є перезапуском однойменного фільму 1987 року, заснованого на франшизі компанії іграшок Mattel.

В центрі сюжету – молодий чоловік на ім'я Адам Гленн, який потрапив на Землю у 10-річному віці з Космосу та розлучився при цьому зі своїм чарівним Мечем сили. Відшукавши його майже через два десятиліття, він вирушає назад на рідну планету, щоб захистити її від злих сил і стати Хі-Меном – наймогутнішою людиною у Всесвіті.

Головну роль у фільмі зіграв британський актор Ніколас Голіцин ("Чаклунство: Спадщина", "Думка про тебе").

Тим часом, Джаред Лето ("Реквієм за мрією", "Далласький клуб покупців", "Загін самогубців", "Трон: Арес") зіграв головного антагоніста – Скелетора.

Крім того, у стрічці задіяні Каміла Мендес (серіал "Рівердейл"), Елісон Брі ("Перспективна дівчина", "Одне ціле"), Ідріс Ельба ("Форсаж: Гоббс і Шоу", "Загін самогубців: Місія навиліт", "Будинок з динаміту", серіали "Лютер", "Перехоплений рейс"), Морена Баккарін (франшизи "Дедпул", "Гренландія"), Джеймс Пюрфой ("Оселя зла", "Висотка"), Гафтор Бйорнссон (серіал "Гра престолів") та інші.

Режисером фільму виступив Тревіс Найт, найбільш відомий за фантастичним бойовиком "Бамблбі" 2018 року з всесвіту "Трансформерів".

