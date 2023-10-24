Через страйк голлівудських акторів команда фільму не встигає вчасно завершити роботу над ним.

Кінокомпанія Paramount Pictures відклала вихід фільму "Місія неможлива 8", який мав стати прямим продовженням випущеного цього літа екшна "Місія Місія неможлива – Розплата Частина перша", майже на цілий рік вперед.

Тепер замість 28 червня 2024 року новий фільм з Томом Крузом вийде 23 травня 2025 року, пише Variety.

Як і інші фільми такого масштабу, команда восьмої "Місії" була змушена зупинити виробництво через триваючий страйк Гільдії акторів США (SAG-AFTRA), тож тепер його не буде завершено вчасно до прем'єри наступного літа. Така ж доля чекає багато інших великобюджетних проектів, якщо профспілка акторів і великі кіностудії не зможуть завершити переговори з приводу нового контракту в найближчі тижні, зазначає видання.

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Крім того, був перенесений реліз приквелу до постапокаліптичного хіта 2018 року "Тихе місце: День перший" – тепер він вийде 28 червня 2024 року замість раніше запланованої дати 8 березня 2024 року. Тим часом, реліз анімаційного фільму "Губка Боб", який поки ще не отримав назву, був перенесений з 23 травня 2025 року на 19 грудня 2025 року.

Разом з тим, випуск фентезі-комедії "Якщо" від режисера Джона Красінскі з ним самим, Райаном Рейнольдсом, Аланом Кімом і Фібі Уоллер-Брідж в головних ролях навпаки був перенесений на більш ранній час – з 24 травня 2024 року на 17 травня 2024 року.

Масштабний страйк акторів у Голлівуді

14 липня 2023 року, слідом за страйкуючими голлівудськими сценаристами, масштабний страйк почала Гільдія кіноакторів США (SAG-AFTRA). Серед основних вимог акторів – укладення нової трирічної угоди з великими кіностудіями і стрімінговимі сервісами, яка б гарантувало їм поліпшені умови праці та захист від наслідків використання штучного інтелекту.

Оскільки за умовами страйку, актори-члени профспілки не мають право в цей час не тільки зніматися в нових фільмах, а й рекламувати вже зняті та укладати нові контракти, великі кіностудії вирішили перенести з 2023 на 2024 рік багато очікуваних кіноновинок. Серед них – "Дюна 2", "Крейвен-мисливець", "Володар перснів: Війна Рохіррім", "Годзілла проти Конга: Нова імперія", "Мисливці за привидами: Життя після смерті " і багато інших. Крім того, довелося зупинити зйомки фільмів "Дедпул 3", "Гладіатор 2", "Мортал Комбат 2", "Кінокритик" і багатьох інших.

Після майже 150 днів страйку, наприкінці вересня 2023 року Гільдія сценаристів США (WGA) офіційно уклала новий трирічний контракт з Альянсом продюсерів кіно і телебачення (AMPTP), що дало "зелене світло" відновленню роботи письменників над новими фільмами та серіалами.

Багато хто сподівався, що актори також зможуть незабаром домовитися з кіностудіями про нові контракти, проте 12 жовтня 2023 року переговори між SAG-AFTRA та AMPTP були припинені після того, як сторони знову не змогли домовитися.

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