Кінокомпанія Paramount Pictures відклала вихід фільму "Місія неможлива 8", який мав стати прямим продовженням випущеного цього літа екшна "Місія Місія неможлива – Розплата Частина перша", майже на цілий рік вперед.
Тепер замість 28 червня 2024 року новий фільм з Томом Крузом вийде 23 травня 2025 року, пише Variety.
Як і інші фільми такого масштабу, команда восьмої "Місії" була змушена зупинити виробництво через триваючий страйк Гільдії акторів США (SAG-AFTRA), тож тепер його не буде завершено вчасно до прем'єри наступного літа. Така ж доля чекає багато інших великобюджетних проектів, якщо профспілка акторів і великі кіностудії не зможуть завершити переговори з приводу нового контракту в найближчі тижні, зазначає видання.
Крім того, був перенесений реліз приквелу до постапокаліптичного хіта 2018 року "Тихе місце: День перший" – тепер він вийде 28 червня 2024 року замість раніше запланованої дати 8 березня 2024 року. Тим часом, реліз анімаційного фільму "Губка Боб", який поки ще не отримав назву, був перенесений з 23 травня 2025 року на 19 грудня 2025 року.
Разом з тим, випуск фентезі-комедії "Якщо" від режисера Джона Красінскі з ним самим, Райаном Рейнольдсом, Аланом Кімом і Фібі Уоллер-Брідж в головних ролях навпаки був перенесений на більш ранній час – з 24 травня 2024 року на 17 травня 2024 року.
Масштабний страйк акторів у Голлівуді
14 липня 2023 року, слідом за страйкуючими голлівудськими сценаристами, масштабний страйк почала Гільдія кіноакторів США (SAG-AFTRA). Серед основних вимог акторів – укладення нової трирічної угоди з великими кіностудіями і стрімінговимі сервісами, яка б гарантувало їм поліпшені умови праці та захист від наслідків використання штучного інтелекту.
Оскільки за умовами страйку, актори-члени профспілки не мають право в цей час не тільки зніматися в нових фільмах, а й рекламувати вже зняті та укладати нові контракти, великі кіностудії вирішили перенести з 2023 на 2024 рік багато очікуваних кіноновинок. Серед них – "Дюна 2", "Крейвен-мисливець", "Володар перснів: Війна Рохіррім", "Годзілла проти Конга: Нова імперія", "Мисливці за привидами: Життя після смерті " і багато інших. Крім того, довелося зупинити зйомки фільмів "Дедпул 3", "Гладіатор 2", "Мортал Комбат 2", "Кінокритик" і багатьох інших.
Після майже 150 днів страйку, наприкінці вересня 2023 року Гільдія сценаристів США (WGA) офіційно уклала новий трирічний контракт з Альянсом продюсерів кіно і телебачення (AMPTP), що дало "зелене світло" відновленню роботи письменників над новими фільмами та серіалами.
Багато хто сподівався, що актори також зможуть незабаром домовитися з кіностудіями про нові контракти, проте 12 жовтня 2023 року переговори між SAG-AFTRA та AMPTP були припинені після того, як сторони знову не змогли домовитися.