В Одесі культовий режисер-візіонер проведе майстер-клас та творчу зустріч.

Культовий британський режисер Террі Ґілліам прийде на 12-й Одеський міжнародний кінофестиваль у серпні 2021 року.

Про це повідомляється на сторінці ОМКФ у Facebook.

Зазначається, що у рамках фестивалю відбудеться показ шістьох фільмів режисера у рамках програми "На пошану Террі Ґілліама":

Сенс життя за Монті Пайтоном / Monty Python's The Meaning of Life (1983)

Бразилия / Brazil (1985)

Король-рибалка / The Fisher King (1991)

Дванадцять мавп / Twelve Monkeys (1995)

Страх і огида в Лас-Веґасі / Fear and Loathing in Las Vegas (1998)

Чоловік, який убив Дон Кіхота / The Man Who Killed Don Quixote (2018)

Також в межах ОМКФ відбудуться творча зустріч з Террі Ґілліамом та його майстер-клас.

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Зазначимо, Террі Ґілліам починав своє кар'єру як аніматор, увійшовши до складу культової комік-групи Монті Пайтон. Згодом він переключився на режисуру, втім, зберігши візуальні ефекти, часом на межі галюцинацій, як одну з головних особливостей своєї творчості. Завдяки цьому він вважається одним з головних режисерів-візіонерів сучасності. За свою кар'єру Ґілліам отримав чимало престижних номінацій, включаючи "Оскар", "Золотий глобус" та BAFTA, втім, нагороди йому видавати часто все ж не ризикували. Масовий глядач, окрім перелічених вище, також міг бачити такі режисерські роботи Ґілліама, як "Брати Грімм", "Імаджинаріум доктора Парнаса" та "Теорема Зеро".

Як раніше повідомляв УНІАН, 12-й Одеський міжнародний кінофестиваль (ОМКФ) пройде з 14 по 21 серпня 2021 року. З розкладом показів можна ознайомитися за посиланням.

Автор: Марина Григоренко