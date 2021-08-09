Культовий британський режисер Террі Ґілліам прийде на 12-й Одеський міжнародний кінофестиваль у серпні 2021 року.
Про це повідомляється на сторінці ОМКФ у Facebook.
Зазначається, що у рамках фестивалю відбудеться показ шістьох фільмів режисера у рамках програми "На пошану Террі Ґілліама":
- Сенс життя за Монті Пайтоном / Monty Python's The Meaning of Life (1983)
- Бразилия / Brazil (1985)
- Король-рибалка / The Fisher King (1991)
- Дванадцять мавп / Twelve Monkeys (1995)
- Страх і огида в Лас-Веґасі / Fear and Loathing in Las Vegas (1998)
- Чоловік, який убив Дон Кіхота / The Man Who Killed Don Quixote (2018)
Також в межах ОМКФ відбудуться творча зустріч з Террі Ґілліамом та його майстер-клас.
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Зазначимо, Террі Ґілліам починав своє кар'єру як аніматор, увійшовши до складу культової комік-групи Монті Пайтон. Згодом він переключився на режисуру, втім, зберігши візуальні ефекти, часом на межі галюцинацій, як одну з головних особливостей своєї творчості. Завдяки цьому він вважається одним з головних режисерів-візіонерів сучасності. За свою кар'єру Ґілліам отримав чимало престижних номінацій, включаючи "Оскар", "Золотий глобус" та BAFTA, втім, нагороди йому видавати часто все ж не ризикували. Масовий глядач, окрім перелічених вище, також міг бачити такі режисерські роботи Ґілліама, як "Брати Грімм", "Імаджинаріум доктора Парнаса" та "Теорема Зеро".
Як раніше повідомляв УНІАН, 12-й Одеський міжнародний кінофестиваль (ОМКФ) пройде з 14 по 21 серпня 2021 року. З розкладом показів можна ознайомитися за посиланням.