Заключний 326-й епізод "Надприродного" і годинне інтерв'ю з акторами і знімальною групою вийдуть на телеканалі The CW 19 листопада.

Серіал "Надприродне" радував фанатів протягом 15 років, але ця довга дорога добігає кінця. У найближчий четвер історія братів Вінчестерів завершиться двогодинним фінальним епізодом, який складатиметься з ретроспективи шоу під назвою «Надприродне: Довга дорога додому» і безпосередньо фіналу з оптимістичною назвою «продовжуй».

Читайте такожВийшов трейлер фільму "Блідий кінь" за романом Агати Крісті (відео)Напередодні телеканал The CW опублікував проморолик, який став обіцянкою не просто згадати, як все починалося, але і порадувати фанатів гідним кінцем сюжету. Втім, ні відео, ні синопсис епізоду не дають натяку на події, які покажуть глядачам. Творці серіалу підігрівають загальний інтерес, натякаючи, що фінал може стати кращим, що їм довелося бачити за всі 15 років існування шоу. І Джаред Падалекі, який зіграв Сема Вінчестера, з ними повністю згоден.

"Я дуже задоволений тим, як все склалося. Фінал серіалу - мій улюблений епізод за весь час", - заявив актор в одному з інтерв'ю. "Це фантастичний спосіб завершити шоу", - додав його колега Дженсен Еклс (Дін Вінчестер).

Сценарист шоу Ендрю Дабб раніше також пообіцяв, що в останньому епізоді «Надприродного» Сему і Діну більше не доведеться полювати, вони зможуть зосередитися на власній сімейній історії і показати ті братні стосунки, за які фанати так люблять і цінують шоу, передає popcornnews.

Заключний 326-й епізод "Надприродного" і годинне інтерв'ю з акторами і знімальною групою вийдуть на телеканалі The CW 19 листопада.

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Автор: УНІАН