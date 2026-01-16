Під пісню Florence + The Machine: вийшов повний трейлер 'Нареченої' з Крістіаном Бейлом

В український прокат фільм вийде 5 березня 2026 року.

Кінокомпанія Warner Bros. показала повний трейлер науково-фантастичного фільму жахів "Наречена" (The Bride), в якому оскароносний Крістіан Бейл ("Американський психопат", "Машиніст", "Влада", "Форд проти Феррарі", франшиза "Темний лицар") грає потвору Франкенштайна.

Події нового фільму, натхненого класичним романом англійської письменниці Мері Шеллі "Франкенштейн, або Сучасний Прометей" початку 19 століття, відбуваються 1930-х роках. Самотня потвора Франкенштейна прибуває до Чикаго, щоб попросити видатну науковицю докторку Юфроніус створити для нього компаньйонку. Разом вони оживляють убиту молоду жінку – і на світ з'являється Наречена. Але події швидко виходять з-під контролю: науковий експеримент перетворюється на вибухову суміш кохання ізгоїв, культурної революції, одержимості та злочинів, що кидають виклик самій ідеї життя й смерті.

У новому трейлері в якості саундтреку використана пісня гурту Florence + The Machine "Everybody Scream".

Партнеркою Бейла на екрані стала Джессі Баклі ("Незнайома дочка", "Чоловічий рід", серіали "Чорнобиль", "Фарго"), яка днями отримала "Золотий глобус" за найкращу жіночу роль у фільмі "Гамнет".

Крім того, у фільмі зіграли Джейк Джилленгол ("Донні Дарко", "Зодіак", "Полонянки", "Людина-павук: Далеко від дому"), Пенелопа Крус ("Все про мою матір", "Ванільне небо", "Вікі Крістіна Барселона", "Ескобар", "Паралельні матері"), Пітер Сарсґаард ("Хлопці не плачуть", "Ціна правди", "Незнайома дочка", "Бетмен"), Аннетт Бенінґ ("Кидали", "Краса по-американськи", "Капітан Марвел", "Смерть на Нілі") та інші.

Режисеркою фільму виступила американська акторка Меггі Джилленгол ("Донні Дарко", "Секретарка", "Темний лицар"), для якої це вже друга повнометражна режисерська робота після "Незнайомої дочки" 2021 року.

В український прокат фільм вийде 5 березня 2026 року, повідомила пресслужба кінодистриб'ютора Kinomania Film Distribution.

