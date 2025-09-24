В український прокат фільм вийде 5 березня 2026 року.

Кінокомпанія Warner Bros. показала перший трейлер науково-фантастичного фільму жахів "Наречена" (The Bride), що є одним з найбільш очікуваних фільмів 2026 року.

Події фільму відбуватимуться в Чикаго в 1930-ті роки. Потвора Франкенштейна просить доктора Євфроніуса створити для нього наречену. Вони повертають до життя вбиту жінку, що викликає романтичні стосунки між створіннями, привертає увагу поліції та приносить в суспільство радикальні зміни.

Роль потвори Франкенштайна у фільмі зіграв оскароносний Крістіан Бейл ("Американський психопат", "Машиніст", "Влада", "Форд проти Феррарі", франшиза "Темний лицар"), а його нареченої – Джессі Баклі ("Незнайома дочка", "Чоловічий рід", "Гамнет", серіали "Чорнобиль", "Фарго").

Також у стрічці задіяні Джейк Джилленгол ("Донні Дарко", "Зодіак", "Полонянки", "Людина-павук: Далеко від дому"), Пенелопа Крус ("Все про мою матір", "Ванільне небо", "Вікі Крістіна Барселона", "Ескобар", "Паралельні матері"), Пітер Сарсґаард ("Хлопці не плачуть", "Ціна правди", "Незнайома дочка", "Бетмен"), Аннетт Бенінґ ("Кидали", "Краса по-американськи", "Капітан Марвел", "Смерть на Нілі") та інші.

Зняла фільм американська акторка Меггі Джилленгол ("Донні Дарко", "Секретарка", "Темний лицар"), для якої це вже друга повнометражна режисерська робота після "Незнайомої дочки" 2021 року.

Як повідомила пресслужба кінокомпанії Warner Bros. Pictures Ukraine, в український прокат фільм вийде 5 березня 2026 року.

Нагадаємо, ще один фільм про потвору Франкенштейна вийде вже 7 листопада 2025 року на Netflix – горор "Франкенштейн" від Гільєрмо дель Торо з Оскаром Айзеком, Джейкобом Елорді та Мією Гот в головних ролях.

