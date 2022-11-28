З 2006 по 2021 рік фанати бачили Деніела Крейга в ролі секретного агента, але тепер творці планують покликати на цю роль більш молодого актора.

Стало відомо ім'я актора, який може зіграти Джеймса Бонда у продовженні франшизи. Раніше продюсер проекту розглядала на цю роль Тома Харді, Джеймса Нортона та Ідріса Ельбу, проте The Sun повідомляє, що затверджено іншого кандидата. Новим Бондом може стати 32-річний Аарон Тейлор-Джонсон.

Хто такий Аарон Тейлор-Джонсон

Британський актор. Відомо, що Тейлор-Джонсон отримав глобальну славу завдяки головній ролі в біографічному фільмі "Стати Джоном Ленноном". Саме за цю роль в 2009 році він був визнаний кращим актором за версією British Independent Film Awards.

Також він знімався в супергеройському фільмі "Месники: Ера Альтрона". Аарона Тейлор-Джонсона можна побачити у фільмі "Швидкісний поїзд" (2022) з Бредом Піттом.

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Ймовірно, такий послужний список актора і переконав творців "бондіани" запросити його на дану роль. Однак офіційного підтвердження ще немає - вся інформація надана інсайдерськими джерелами видання.

Відзначимо, раніше повідомлялося, що Джеймс Бонд може стати небінарною персоною. Продюсер бондіани Барбара Брокколі заявила, що її команда відкрита "до такого повороту".

Нагадаємо, режисер Бонда показав фото з Дніпра.

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