Йтиметься про фільми "Афіна", "Кінець дороги" і "Блондинка".

Розповідаємо про три нові фільми від Netflix, прем'єра яких відбулася у вересні 2022 року. Судячи з рейтингів, їх точно варто подивитися.

Афіна

Події розгортаються в маленькому французькому містечку, районі Афіна. Тут живуть біженці з різних неблагополучних куточків планети. Всіх сколихнуло вбивство молодого хлопця з Алжиру на ім'я Ідір.

Після цього в районі починаються вуличні заворушення, хаос і навіть бунт. Брат загиблого Карім обурений, що його родича вбили на ґрунті расизму, і вирішує очолити бунт. Його старший брат Абдель, який є військовослужбовцем, закликає всіх заспокоїться.

Блондинка

Серіал, вихід якого чекали глядачі з усього світу.

Дана художня картина показує переосмислені події бурхливого особистого життя секс-сивола і легенди Голлівуду Мерилін Монро, а також показує, яку ціну їй довелося заплатити за світову популярність.

Кінець дороги

Головна героїня - давно овдовіла Бренда. Життя не особливо складається і вона втрачає роботу, після чого вирішує зі своїми дітьми і братом Реджі відправитися в сімейну поїздку. Під час подорожі, проїжджаючи по пустельній місцевості, Бренда стає мимовільним свідком вбивства. Таємничий маніяк тепер має нову мету - прибрати свідків.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що стрімінговий сервіс Netflix купив великий пакет українських фільмів. Туди увійшли "Скажене Весілля", "Велика прогулянка", "Кращі вихідні", "Снайпер. Білий ворон" та інші. Всього - 14 стрічок.

Також УНІАН склав добірку крутих фільмів з апокаліптичним сюжетом, від яких неможливо відірватися.

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