Фанаты отметили, что почти 50-летний Джон Чо староват для роли главного героя, которому в оригинале было около 30 лет.

Знаменитый японский аниме-сериал 1998 года "Ковбой Бибоп" будет телеадаптирован - 10-серийный проект выйдет на Netflix.

Премьера проекта ожидается в ноябре этого года, а пока фанатам не остается ничего иного, кроме как ждать, стриминговая платформа показала первый тизер будущего сериала.

В центре сюжета - группа космических охотников за головами во главе со Спайком Шпигелем, которого играет Джон Чо. Во всех приключениях ему помогают верные соратники Джет Блэк (в исполнении Мустафы Шакира) и Фэй Валентайн (Даниэлла Пинеда).

Читайте такожNetflix показав трейлер "темношкірого" вестерну "Тим болючіше падати" з Ідрісом ЕльбоюТакже на видео представили главного антигероя сериала - Вишеза, роль которого досталась Алексу Хасселлу, а также показали космический корабль "Бибоп".

На YouTube-канале Netflix видео посмотрели уже более 1,1 млн раз. Фанаты преимущественно высоко оценили тизер, но отметили, что почти 50-летний Чо староват для роли Шпигеля, которому в оригинальной манге было около 30 лет.

Премьера сериала состоится 19 ноября.

Как уже сообщал УНИАН, южнокорейская кровавая драма "Игра в кальмара" стала самым популярным сериалом Netflix за всю историю существования платформы.

Автор: Станіслав Кожемякін