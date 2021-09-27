Прем'єра серіалу відбудеться 22 грудня 2021 року.

У мережі оприлюднено трейлер другого сезону комедійно-драматичного серіалу Netflix "Емілі в Парижі".

Відомо, що сценарій серіалу написав Даррен Стар ("Секс і місто"). Виробництво серіалу почалося 3 травня 2021 року, а побачити його вже можна буде 22 грудня 2021 року. У другому сезоні "Емілі в Парижі" буде 10 серій.

Сюжет. Американка Емілі Купер влаштувалася на роботу в Париж. Дівчині доведеться займатися маркетингом і просувати компанію в соціальних мережах. Однак з перших днів у Парижі Емілі розуміє, що знайти спільну мову з колегами їй не так просто. Тому за короткий час їй потрібно не тільки вразити роботодавця, а й подружитися з колегами.

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Також відомо, що головну роль зіграє Лілі Коллінз, а до неї приєднаються Філіппіна Леруа, Ешлі Пак, Лукас Браво, Кейт Уолш, Самюель Арнольд, Брюно Гуері, Камілль Раза, Вільям Абаді, Жан-Крістоф Буве та інші актори.

"Збирайте валізи, тому що цей святковий сезон став просто шикарним. Прем'єра 2 сезону відбудеться 22 грудня", - йдеться в описі до трейлера.

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Автор: Діана Могилєвич