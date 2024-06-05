Шанувальники кримінального серіалу зможуть побачити його у новому форматі на великих екранах світу.

Популярна стримінгова платформа Netflix оголосила, що зніме повнометражну картину на основі кримінально-драматичного телесеріалу "Гострі картузи". У головній ролі лідера бірмінгемського клану Томмі Шелбі зіграє незмінний ірландський актор Кілліан Мерфі, який став володарем "Оскара".

Поки що фільм не отримав назву. Однак, як пише Variety, режисером стрічки стане Том Гарпер, який зняв перший епізод оригінального серіалу. Сценарій напише незмінний сценарист серіалу Стівен Найт.

"Коли я вперше зняв "Гострі картузи" понад 10 років тому, ми не знали, на що перетвориться серіал, але ми знали, що в алхімії акторського складу та сценарію було щось вибухонебезпечне. "Картузи" завжди були історією про сім'ю - і це неймовірно захоплююче возз'єднатися зі Стівом і Кілліан, щоб показати фільм глядачам по всьому світу на Netflix", – прокоментував Харпер.

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Зйомки фільму розпочнуться наприкінці 2024 року у співпраці з BBC Film. Продюсерами картини будуть Керін Мандабах, Стівен Найт і Кілліан Мерфі.

"Здається, Томмі Шелбі ще не закінчив зі мною... Дуже приємно знову співпрацювати зі Стівеном Найтом і Томом Гарпером над кіноверсією "Гострі картузи". Це фільм для фанатів", – зазначив Мерфі.

Наразі деталі сюжету та акторський склад не розкривається, хоча, як повідомляє видання, події розгортатимуться під час Другої світової війни.

"Я щиро радий, що цей фільм ось-ось з'явиться на світ. Це буде вибухова глава в історії "Гострих картузів". Ніяких обмежень", – заявив Найт.

До слова, "Гострі картузи" розповідають про групу криміналістів, відомих у Бірмінгемі після Першої світової війни. Головний герой, Томмі Шелбі, очолює сім'ю та намагається збільшити свій вплив у світі злочину та політики. Його брати та сестри, а також інші члени родини, розгортають історію, де вони протистоять іншим групам злочинців, політикам, а також поліції.

Серіал показує соціальні проблеми того часу, такі як класові нерівності, боротьба за владу, а також вплив великих історичних подій.

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