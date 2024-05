Головні ролі у фільмі виконали Емма Стоун, Джессі Племонс, Віллем Дефо, Маргарет Куоллі та інші.

Кінокомпанія SearchlightPictures показала новий трейлер абсурдистського кіноальманаху грецького режисера Йоргоса Лантімоса "Різновиди доброти" (Kinds of Kindness), прем'єра якого відбулася у травні 2024 року на Каннському кінофестивалі.

Дистриб'ютор фільму характеризує його як "казку-триптих". Картина складається з трьох слабо пов'язаних одна з одною новел. Перша – "Смерть Р.М.Ф." (The Death of R.M.F.) – розповідає про людину, яка вирвалася з влади свого начальника і намагається взяти під контроль своє життя. Друга – "Р.М.Ф. літає" (R.M.F. is Flying) – розповідає про чоловіка, який підозрює, що його дружина, яка зникла багато років тому і раптово повернулася, насправді самозванка. Третя історія – "Р.М.Ф. їсть бутерброд" (R.M.F. Eats a Sandwich) – присвячена жінці, сповненій рішучості знайти особливу людину, якій судилося б стати неймовірним духовним лідером релігійного культу.

Сполучною ланкою між трьома історіями є актори, які виконують головні ролі у всіх них – Емма Стоун ("Ла-Ла Ленд", "Круелла", "Бідолахи"), Джессі Племонс ("Влада пса", серіали "Фарго", "Любов і смерть"), Віллем Дефо ("Остання спокуса Христа", "Антихрист", "Бідолахи"), Маргарет Куоллі ("Одного разу в Голлівуді", "Бідолахи"), Хонг Чау ("Кит", "Меню"), Джо Елвін ("Фаворитка", "Дві королеви") і Мамуду Аті ("Під водою", "Світ юрського періоду: Панування"). Також у третій новелі одну з головних ролей зіграла Хантер Шефер (серіал "Ейфорія").

Наразі оцінка фільму на IMDb становить 7 з 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes він отримав 81% схвалення від критиків. Водночас на Metacritic кіноексперти оцінили його у 72 зі 100 балів, що відповідає характеристиці "загалом схвальні відгуки".

Чи покажуть "Різновиди доброти" колись на великих екранах в Україні, наразі не повідомлялося.

Зазначимо, вже відомо, що наступним фільмом Йоргоса Лантімоса стане фантастична комедія "Бугонія", головні ролі в якій також виконають Емма Стоун і Джессі Племонс. Вона стане ремейком південнокорейського фільму "Врятувати зелену планету" 2020 року.

Незалежний грецький режисер Йоргос Лантімос прославився 2009 року завдяки драмі "Ікло". Після цього він також випустив такі кінохіти, як "Лобстер" (2015) і "Вбивство священного оленя" (2017) з Коліном Фарреллом, а також "Фаворитку" (2018) з Олівією Колман, Рейчел Вайс та Еммою Стоун.

У 2023 році режисер викликав фурор фентезі-горором "Бідолахи" з Еммою Стоун, Марком Руффало і Віллемом Дефо в головних ролях. Картину визнали одним із найкращих фільмів 2023 року, а також номінували на цілу низку престижних нагород, зокрема, на "Оскар" в 11 категоріях.

