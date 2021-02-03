"Неймовірні" вийде на екрани в квітні / скріншот
Телеканал HBO випустив тизер фантастичного серіалу "Неймовірні".
"Суспільство боїться того, чого не може зрозуміти", - звучить слоган до серіалу.
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Відомо, що прем'єра "Неймовірних" відбудеться у квітні, проте точну дату поки не називають.
Серіал розповість про людей вікторіанської епохи, які виявили у себе надздібності.
Головні ролі виконають Лора Доннеллі (зірка "Толкіна"), Енн Скеллі, відома за серіалом "Вікінги", і Джеймс Нортон.
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