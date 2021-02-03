Прем'єра серіалу запланована на квітень.

Телеканал HBO випустив тизер фантастичного серіалу "Неймовірні".

"Суспільство боїться того, чого не може зрозуміти", - звучить слоган до серіалу.

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Відомо, що прем'єра "Неймовірних" відбудеться у квітні, проте точну дату поки не називають.

Серіал розповість про людей вікторіанської епохи, які виявили у себе надздібності.

Головні ролі виконають Лора Доннеллі (зірка "Толкіна"), Енн Скеллі, відома за серіалом "Вікінги", і Джеймс Нортон.

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Переклад: Катерина Лиманська