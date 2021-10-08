Суботнього вечора глядачі побачать виступи нових героїв.

Четвертий епізод грандіозного шоу "Маскарад" вже цієї суботи о 20:20 покаже телеканал 1+1.

У цьому шоу зіркові команди змагаються за перемогу, а найбільш обговорювані публічні персони країни ховаються за фантастичними образами і демонструють різні таланти, розповіли в прес-службі 1+1.

А в суботу ввечері на глядачів чекає виступ нових героїв. Одним із них став яскравий Інопланетянин. Він продемонструє свою пластичність і вразить команди гострим гумором. За легендою шоу, Інопланетянин - це веселий і допитливий герой, який прибув на планету і вивчає звичаї землян. У нього є мрія - спробувати й відчути на собі все: танці, музику, їжу, стосунки.

Також, вперше на сцену "Маскараду" вийде ніжна і автентична Мотанка. Героїня Наживо зіграє на бандурі хіт гурту KAZKA - "Плакала". За легендою шоу, Мотанка - це берегиня української культури і стильний фольклорний персонаж. Її історія пов'язана з обрядами родючості та продовження роду. У давнину люди вірили, що в Мотанці живе дух предків. Цей персонаж уособлює собою вічні цінності, сімейний затишок, традиції і рідну землю.

Також продовжить дивувати глядачів зірка минулого епізоду шоу "Маскарад", тендітний Ельф. Цей казковий персонаж в акробатичному номері підніметься під стелю та разом із партнеркою закружляє в повітряному танці без страховки.

Потужний пірат покаже свою рокерську душу, а пухнастий Бабайка заспіває пісню Артема Пивоварова "Дежавю" і "вкраде" Машу Єфросиніну. Хто саме ховається в яскравих героях, телеглядачі зможуть відгадати вже в суботу.

А днями до студії інфотейнмент-шоу "Твій день" завітав капітан першої команди Юрій Ткач разом з донькою Лізою, яка минулого епізоду вгадувала, ким є пухнастий Бабайка.

"В мене дуже крута та сильна команда. У Маші Єфросініної були майже всі зірки на інтерв’ю колись. Юля Саніна впізнає щось знайоме у рухах зірок. Якщо говорити про наших конкурентів, то я думаю, що в Ірини Білик є якість екстрасенсорні здібності. Вона сама про це каже. Я був на її шоу і від неї неможливо відірвати очей. Декілька разів у шоу вона дуже влучно вгадала, хто є хто", - сказав Ткач.

А от донька Юрія Ткача Ліза заявила про готовність замінити відомого батька у кріслі зіркового мисливця.

"Я готова на всі 100%, а батько хай йде працювати", - сказала 6-річна Ліза.

Нагадаємо, "Маскарад" - це адаптація румунського формату "Mysteries in the spotlight". Ведучим шоу став Тімур Мірошніченко. За правилами шоу, кожного епізоду зірок чекає "Ліпсінк батл", який вирішить, хто з команд отримає право першими озвучити свої гіпотези щодо зірок, прихованих у казкових образах. Переможця "Ліпсінк батлу" визначатимуть глядачі в залі за допомогою спеціального голосування. Кожного епізоду будуть відкриті імена двох суперзірок у фантастичних костюмах. До інших трьох героїв наступного епізоду приєднаються ще двоє нових.

Автор: Віолетта Орлова