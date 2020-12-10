Саніна вважає такий вчинок Дімопулос принизливим.

Українська співачка Юлія Саніна розповіла, що вчинок Санти Дімопулос у фіналі "Танців з зірками" був для неї принизливим.

Про це вона сказала в програмі "Ходять чутки".

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Дімопулос вирішила віддати кубок переможця Саніній, яка посіла друге місце.

"Для мене цей момент був настільки змащений і неправильний, і певною мірою принизливим. Тому що якби вона вважала мене рівноцінною собі суперницею, вона б так не вчинила, вона б поважала це друге місце. Знаючи, що відбувалося за лаштунками, і як сильно її команда хотіла цієї перемоги, говорити, що їй не потрібна була ця перемога, ну це як мінімум, лицемірно", - сказала Саніна.

Також вона додала, що цей кубок їй намагалися вручити кілька разів. Але вона завжди відмовлялася. Потім вона придумала ідею з аукціоном, щоб закрити цю тему раз і назавжди.

Саніна ще розповіла, що їй і раніше пропонували стати учасницею шоу. Але тоді вона боялася здатися несерйозною і боялася, що може нашкодити своїй кар'єрі.

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Автор: УНІАН