Українська співачка Юлія Саніна розповіла, що вчинок Санти Дімопулос у фіналі "Танців з зірками" був для неї принизливим.
Про це вона сказала в програмі "Ходять чутки".
Читайте такожСанта Дімопулос розповіла, як знепритомніла через виснажливі тренування на "Танцях з зірками"
Дімопулос вирішила віддати кубок переможця Саніній, яка посіла друге місце.
"Для мене цей момент був настільки змащений і неправильний, і певною мірою принизливим. Тому що якби вона вважала мене рівноцінною собі суперницею, вона б так не вчинила, вона б поважала це друге місце. Знаючи, що відбувалося за лаштунками, і як сильно її команда хотіла цієї перемоги, говорити, що їй не потрібна була ця перемога, ну це як мінімум, лицемірно", - сказала Саніна.
Також вона додала, що цей кубок їй намагалися вручити кілька разів. Але вона завжди відмовлялася. Потім вона придумала ідею з аукціоном, щоб закрити цю тему раз і назавжди.
Саніна ще розповіла, що їй і раніше пропонували стати учасницею шоу. Але тоді вона боялася здатися несерйозною і боялася, що може нашкодити своїй кар'єрі.
Інші новини УНІАН:
- Влад Яма потрапив до лікарні відразу після виступу на "Танцях з зірками" (відео)
- Тіна Кароль прокоментувала свій перший виступ на шоу "Танці з зірками" (фото)
- Санта Дімопулос розповіла, як знепритомніла через виснажливі тренування на "Танцях з зірками"
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram