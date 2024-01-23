Церемонія відбудеться 9 березня.

Організатори антипремії "Золота малина", на якій традиційно називають найгірших акторів, режисерів, сценаристів та відзначають найгірші фільми року, назвали повний перелік номінантів. Про це повідомляє офіційний сайт заходу Razzie.

Цікаво, що лідером за кількістю номінацій, а саме 7, є фільм "Нестримні 4". Бюджет цієї кінокартини склав близько $100 млн.

За сюжетом чоловіки отримують завдання, яке може врятувати людство від можливої ядерної війни. Керівник терористичної організації планує нелегальне транспортування ядерної зброї, а це може призвести до знищення світу. Тому головні герої розробляють план порятунку.

Повний перелік номінантів

Найгірший фільм:

• "Той, хто виганяє диявола: віруючий"

• "Нестримні 4"

• "Мег 2: безодня"

• "Шазам! Лють богів"

• "Вінні-пух: кров та мед"

Найгірший режисер:

• Скот Во

• Девід Гордон Грін

• Пейтон Рід

• Бен Вітлі

• Рис Фрейк-Уотерфілд

Найгірший актор:

• Рассел Кроу

• Він Дізель

• Кріс Еванс

• Джейсон Стейтем

Джон Войт

Найгірша акторка:

• Ана де Армас

• Меган Фокс

• Сальма Хайєк

• Дженніфер Лопес

• Хелен Міррен

Найгірший актор другого плану:

• Мел Гібсон

• Майкл Дуглас

• Білл Мюррей

• Франко Неро

• Сільвестр Сталлоне

Найгірша акторка другого плану:

• Кім Кетролл

• Бай Лін

• Люсі Лью

• Мері Стюарт Мастерсон

• Меган Фокс

Найгірший екранний дует:

• Будь-які два нещадних найманця ("Нестримні 4")

• Два будь-які інвестори, які витратили $400 млн на купівлю прав для ремейка ("Той, хто виганяє диявола: віруючий")

• Ана де Армас та Кріс Еванс, що не склали іспит з екранної хімії ("Без відповіді")

• Сальма Хайєк і Ченнінг Татум ("Супер Майк: останній танець")

• Вінні-Пух і П'ятачок у ролі кровожерливих убивць ("Вінні-пух: кров і мед")

• Джон Войт ("Милосердя")

Найгірший приквел, ремейк, ріп-офф або сіквел:

• "Вінні-пух: кров та мед"

• "Той, хто виганяє диявола: віруючий"

• "Індіана Джонс та колесо долі"

• "Нестримні 4"

• "Людина-мураха та бджола: квантоманія"

Найгірший сценарій:

• "Вінні-пух: кров та мед"

• "Той, хто виганяє диявола: віруючий"

• "Індіана Джонс та колесо долі"

• "Нестримні 4"

• "Шазам! Лють богів"

Нагадаємо, нещодавно були названі номінанти на кінопремію BAFTA-2024. Серед них є і український фільм "20 днів у Маріуполі".

Вас також можуть зацікавити новини: