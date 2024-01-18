Фото ua.depositphotos.com

Щорічна кінопремія "BAFTA", яка присуджується Британською академією телебачення та кіномистецтва, відбудеться цього року 18 лютого у Королівському театрі Ковент-Гарден.

Днями було оприлюднено повний перелік всіх номінантів. Про це пише видання Variety

Цікаво, що лідером за кількістю номінацій є фільм "Оппенгеймер". Його номіновано одразу у 13 категоріях. Це біографічна кінострічка про Крістофера Нолана - американського фізика-теоретика, якого називають "батьком атомної бомби". Головну роль зіграв актор Кілліан Мерфі.

Далі популярною серед номінацій стала кінострічка Йоргоса Лантімоса "Бідолашні створіння", яка представлена у 11 категоріях. У фільмі зображується фантастична еволюція жінки. Неординарний вчений повертає молоду жінку до життя і стає її наставником. Однак, прагнучи нового досвіду, вона тікає з іншим. На них чекають неймовірні пригоди та нові відкриття. 

До речі, український фільм "20 днів у Маріуполі" також потрапив до двох номінацій на премію BAFTA. Кінострічка Мстислава Чернова змагатиметься за нагороди у категоріях "Документальне кіно" та "Фільм іноземною мовою". 

У фільмі зображені перші тижні бойових дій у Маріуполі. Ця робота стала найкасовішим документальним фільмом в Україні у 2023 році. Тоді лише за перший вікенд прокату "20 днів у Маріуполі" зібрав 500 тисяч гривень. Світова ж прем'єра фільму відбулася на фестивалі незалежного кіно у США. Тоді він отримав приз глядацьких симпатій. Також  "20 днів у Маріуполі" номінований у  двух категоріях премії "Оскар-2024". 

Повний перелік номінантів на BAFTA-2024

Найкращий дебют британського письменника, режисера або продюсера:

  • "Життя в синій сумці" - Ліза Селбі (режисер), Ребекка Ллойд-Еванс (режисер, продюсер), Алекс Фрай (продюсер)
  • "Бобі Вайн: Народний президент" - Крістофер Шарп (режисер) 
  • "Земля-мама" - Савана Ліф (сценарист, режисер, продюсер), Ширлі О'Коннор (продюсер), Медб Ріордан (продюсер)
  • "Як займатися сексом" - Моллі Меннінг Вокер (сценарист, режисер)
  • "Є хтось там?" - Елла Глендінінг (директор)

Оригінальний сценарій: 

  • "Анатомія падіння" - Жюстін Трієт, Артур Харарі
  • "Барбі" - Грета Гервіг, Ной Баумбах
  • "Залишки" - Девід Хемінгсон
  • "Маестро" - Бредлі Купер, Джош Сінгер
  • "Минулі життя" - Селін Сонг

Адаптований сценарій: 

  • "Усі ми чужі", Ендрю Хей
  • "Американська фантастика", Корд Джефферсон
  • "Опенгеймер", Крістофер Нолан
  • "Бідолашки", Тоні Макнамара
  • "Зона інтересу", Джонатан Глейзер

Фільм іноземною мовою:

  • "20 днів у Маріуполі" - Мстислав Чернов, Рейні Аронсон Рат
  • "Анатомія падіння" - Жюстін Тріє, Марі-Анж Лучані, Девід Тіон
  • "Минулі життя" — Селін Сонг, Девід Інохоса, Памела Коффлер, Крістін Вашон
  • "Суспільство снігу" - Х.А. Байона, Белен Атьєнца
  • "Зона інтересу" - Джонатан Глейзер

Анімаційний фільм: 

  • "Хлопчик і чапля" - Хаяо Міядзакі, Тосіо Судзукі
  • "Курча: Світанок самородка" - Сем Фелл, Лейла Хобарт, Стів Пеграм
  • "Елементаль" - Пітер Зон, Деніз Рим
  • "Людина-павук: Через всесвіт" - Хоакім Дос Сантос, Кемп Пауерс, Джастін К. Томпсон, Аві Арад, Філ Лорд, Крістофер Міллер, Емі Паскаль, Крістіна Стейнберг

Режисер: 

  • "Усі ми чужі", Ендрю Хей
  • "Анатомія падіння", Жюстін Трієт
  • "Залишки", Олександр Пейн
  • "Маестро", Бредлі Купер
  • "Опенгеймер", Крістофер Нолан
  • "Зона інтересу", Джонатан Глейзер

Акторка другого плану:

  • Емілі Блант, "Опенгеймер"
  • Даніель Брукс, "Пурпуровий колір"
  • Клер Фой, "Усі ми чужі"
  • Сандра Хюллер, "Зона інтересу"
  • Розамунд Пайк, "Солтберн"
  • Да'Вайн Джой Рендольф, "Залишки"

Актор другого плану: 

  • Роберт Де Ніро, "Вбивці квіткового місяця"
  • Роберт Дауні-молодший, "Опенгеймер"
  • Джейкоб Елорді, "Солтберн"
  • Райан Гослінг, "Барбі"
  • Пол Мескаль, "Усі ми чужі"
  • Домінік Сесса, "Залишки"

Головна акторка:

  • Фантазія Барріно, "Пурпуровий колір"
  • Сандра Хюллер, "Анатомія падіння"
  • Кері Малліган, "Маестро"
  • Вівіан Опара, "Житній провулок"
  • Марго Роббі, "Барбі"
  • Емма Стоун, "Бідолашки"

Головний актор: 

  • Бредлі Купер, "Маестро"
  • Колман Домінго, "Растин"
  • Пол Джаматті, "Залишки"
  • Беррі Кеоган, "Солтберн"
  • Кілліан Мерфі, "Опенгеймер"
  • Тео Ю, "Минулі життя"

Кращий британський фільм:

  • "Ми всі незнайомці" - Ендрю Хей, Грем Бродбент, Піт Чернін, Сара Харві
  • "Як займатися сексом" - Моллі Меннінг Уокер, Емілі Лео, Іван Маккіннон, Костянтинос Конванракіс
  • "Наполеон" - Рідлі Скотт, Марк Хаффхем, Кевін Дж. Уолш, Девід Скарпа
  • "Старий дуб" - Кен Лоуі, Ребекка О'Бріан, Пол Лаверті
  • "Бідний" - Йоргос Лантімос, Ед Джині, Ендрю Лоу, Емма Стоун, Тоні Макнамара
  • "Солтберн" - Смарагд Феннелл, Джозі Макнамара, Марго Роббі
  • "Скрапер" - Шарлотта Ріган, Тео Баррогулаф
  • "Вонка" - Пол Кінг, Олександр Дербіїр, Девід Хейман, Саймон Фарнабі
  • "Зона, що цікавить" - Джонатан Глазер, Джеймс Вілсон, Єва Пушінськ

Кращий фільм:

  • "Анатомія падіння" -марі-денг Лучіані, Девід Тія
  • "Залишки" - Марк Джонсон
  • "Квітквий місяць" - Ден Фрідкін, Даніель Лупа, Мартін Скорсезе, Бредлі Томас
  • "Оппенгеймер" - Крістофер Нолан, Чарльз Рован, Емма Томас
  • "Бідні речі" - Ед Джині, Йоргос Лантімос, Ендрю Лоу, Емма Стоун

Кращий документальний фільм: 

  • "20 днів у Маріуполі" - Mстислав Чернов, Рані Аронон Рат
  • "Американська симфонія" - Меттью Хейнеман, Лорен Доміно, Джодан Окун
  • "Поза утопією" - Мадлен Гевін, Рейчел Коен, Яна Едельбаум
  • "Кадр: фільм Майкла Дж. Фокса" - Девіс Гуггенхайм, Джонатан Кінг, Аннетта Маріон
  • "Бам!" - Кріс Сміт

Кастинг:

  • "Ми всі незнайомці" - Калін Кроуфорд
  • "Анатомія падіння" - Сінтія Арра
  • "Залишки" - Сьюзен Шопмакер
  • "Як займатися сексом" - Ізабелла Одоффін
  • "Квітковий місяць" - Еллен Льюїс, Рене Хейнс

Виробництво кіно: 

  • "Вбивці квіткових місяців", Родріго
  • "Maeстро", Метью Лібатик
  • "Оппенгеймер", Хойт Ван Хойтем
  • "Бідний", Роббі Райан
  • "Зона, що цікавить", Лукаш Жал

Редагування: 

  • "Анатомія падіння", Лоран Сенеїсал
  • "Квітковий місяць", Тельма Скунмакер
  • "Оппенгеймер", Дженніфер Ламе
  • "Бідні", Йоргос Maвропсаріс
  • "Зона, що цікавить", Пол Уоттс

Дизайн костюмів:

  • "Барбі", Жаклін Дурран
  • "Квітковий місяць", Жаклін Вест
  • "Наполеон", Дейв Кроссман, Генті Йейтс
  • "Оппенгеймер", Еллен Міронік
  • "Бідні", Холлі Ваддінгтон

Макіяж та зачіски:

  • "Квітковий місяць" - Кей Джорджу, Томас Неллен
  • "Maeстро" -Сіян Грігг, Кей Джорджу, Каду Хіро, Лорі Маккой Белл
  • "Наполеон" - Яна Карбоні, Франческо Пегретті, Сагіндер Чамберт, Джулія Вернон
  • "Оппенгеймер" - Луїза Абель, Джеймі Лі Макінтош, Джейсон Хамер, Аху Мофід
  • "Бідні речі" - Надія Стайсі, Марк Куліє, Джош Вестон

Оригінальність:

  • "Квітковий місяць", Роббі Робертсон
  • "Оппенгеймер", Людвіг Йорассон
  • "Бідні", Джерскін Фендрікс
  • "Солтберн", Ентоні Вілліс
  • "Людина-павук: через всесвіти", Даніель Пембертон

Виробничий дизайн: 

  • "Барбі" - Сара Грінвуд, Кеті Спенсер
  • "Квітковий місяць" - Джек Фіск, Адам Вілліс
  • "Оппенгеймер" - Рут де Йонг, Клер Каурфман
  • "Бідні речі" - Шон Хіт, Джеймс Прайс, Чжужа Михалек
  • "Зона, що цікавить" - Кріс Одді, Джоанна Марія Кус, Катагіна Сікора

Звук:

  • "Феррарі" - Анджело Бонанні, Тоні Ламберті, Енді Нельсон, Лі Орлофф, Бернард Вайзер
  • "Маестро" - Річард Кінг, Стів Морроу, Том Озаніч, Джейсон Рудер, Дін Зупанчич
  • "Місія нездійсненна: Мертва розплата, частина перша" - Кріс Бердон, Джеймс Х. Мезер, Кріс Манро, Марк Тейлор
  • "Опенгеймер" — Віллі Бертон, Річард Кінг, Кевін О'Коннелл, Гері А. Ріццо
  • "Зона, що цікавить" - Джонні Берн, Тарн Віллерс

Спеціальні візуальні ефекти: 

  • "Творець" - Джонатан Буллок, Чармейн Чан, Єн Комлі, Джей Купер
  • "Вартові Галактики Том. 3" - Тео Бялек, Стефан Черетті, Алексіс Вайсброт, Гай Вільямс
  • "Місія нездійсненна: Мертва розплата, частина перша" - Ніл Корбоулд, Симона Коко, Джефф Сазерленд, Алекс Вуттке
  • "Наполеон" - Генрі Беджетт, Ніл Корбоулд, Чарлі Хенлі, Люк-Юен Мартен-Фенуйє
  • "Бідолашки" - Саймон Хьюз

Британська короткометражна анімація: 

  • "День краба" - Росс Стрінгер, Бартош Станіславек, Олександра Сикулак.
  • "Видиме виправлення" - Саманта Мур, Тіллі Бенкрофт
  • "Дикий заклик" - Карні Аріелі, Сол Фрід, Джей Вуллі

Британський короткометражний фільм: 

  • "Фестиваль ляпасів" - Абду Сіссе, Шері Дарбон, Джордж Телфер
  • "Гірка" - Джо Вейланд, Алекс Джефферсон
  • "Медуза і лобстер" - Ясмін Афіфі, Елізабет Руфаї
  • "Такий прекрасний день" - Саймон Вудс, Поллі Стоукс, Емма Нортон, Кейт Фіббс
  • "Жовтий" - Ельхам Ехсас, Діна Мусаві, Азім Бхаті, Янніс Манолопулос

EE RISING STAR AWARD ("Нова зірка") (за голосуванням загалу):

  • Фібі Дайневор
  • Айо Едебірі
  • Джейкоб Елорді
  • Міа МакКенна-Брюс
  • Софі Уайлд

Вас також можуть зацікавити новини: