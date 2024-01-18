Щорічна кінопремія "BAFTA", яка присуджується Британською академією телебачення та кіномистецтва, відбудеться цього року 18 лютого у Королівському театрі Ковент-Гарден.
Днями було оприлюднено повний перелік всіх номінантів. Про це пише видання Variety.
Цікаво, що лідером за кількістю номінацій є фільм "Оппенгеймер". Його номіновано одразу у 13 категоріях. Це біографічна кінострічка про Крістофера Нолана - американського фізика-теоретика, якого називають "батьком атомної бомби". Головну роль зіграв актор Кілліан Мерфі.
Далі популярною серед номінацій стала кінострічка Йоргоса Лантімоса "Бідолашні створіння", яка представлена у 11 категоріях. У фільмі зображується фантастична еволюція жінки. Неординарний вчений повертає молоду жінку до життя і стає її наставником. Однак, прагнучи нового досвіду, вона тікає з іншим. На них чекають неймовірні пригоди та нові відкриття.
До речі, український фільм "20 днів у Маріуполі" також потрапив до двох номінацій на премію BAFTA. Кінострічка Мстислава Чернова змагатиметься за нагороди у категоріях "Документальне кіно" та "Фільм іноземною мовою".
У фільмі зображені перші тижні бойових дій у Маріуполі. Ця робота стала найкасовішим документальним фільмом в Україні у 2023 році. Тоді лише за перший вікенд прокату "20 днів у Маріуполі" зібрав 500 тисяч гривень. Світова ж прем'єра фільму відбулася на фестивалі незалежного кіно у США. Тоді він отримав приз глядацьких симпатій. Також "20 днів у Маріуполі" номінований у двух категоріях премії "Оскар-2024".
Повний перелік номінантів на BAFTA-2024
Найкращий дебют британського письменника, режисера або продюсера:
- "Життя в синій сумці" - Ліза Селбі (режисер), Ребекка Ллойд-Еванс (режисер, продюсер), Алекс Фрай (продюсер)
- "Бобі Вайн: Народний президент" - Крістофер Шарп (режисер)
- "Земля-мама" - Савана Ліф (сценарист, режисер, продюсер), Ширлі О'Коннор (продюсер), Медб Ріордан (продюсер)
- "Як займатися сексом" - Моллі Меннінг Вокер (сценарист, режисер)
- "Є хтось там?" - Елла Глендінінг (директор)
Оригінальний сценарій:
- "Анатомія падіння" - Жюстін Трієт, Артур Харарі
- "Барбі" - Грета Гервіг, Ной Баумбах
- "Залишки" - Девід Хемінгсон
- "Маестро" - Бредлі Купер, Джош Сінгер
- "Минулі життя" - Селін Сонг
Адаптований сценарій:
- "Усі ми чужі", Ендрю Хей
- "Американська фантастика", Корд Джефферсон
- "Опенгеймер", Крістофер Нолан
- "Бідолашки", Тоні Макнамара
- "Зона інтересу", Джонатан Глейзер
Фільм іноземною мовою:
- "20 днів у Маріуполі" - Мстислав Чернов, Рейні Аронсон Рат
- "Анатомія падіння" - Жюстін Тріє, Марі-Анж Лучані, Девід Тіон
- "Минулі життя" — Селін Сонг, Девід Інохоса, Памела Коффлер, Крістін Вашон
- "Суспільство снігу" - Х.А. Байона, Белен Атьєнца
- "Зона інтересу" - Джонатан Глейзер
Анімаційний фільм:
- "Хлопчик і чапля" - Хаяо Міядзакі, Тосіо Судзукі
- "Курча: Світанок самородка" - Сем Фелл, Лейла Хобарт, Стів Пеграм
- "Елементаль" - Пітер Зон, Деніз Рим
- "Людина-павук: Через всесвіт" - Хоакім Дос Сантос, Кемп Пауерс, Джастін К. Томпсон, Аві Арад, Філ Лорд, Крістофер Міллер, Емі Паскаль, Крістіна Стейнберг
Режисер:
- "Усі ми чужі", Ендрю Хей
- "Анатомія падіння", Жюстін Трієт
- "Залишки", Олександр Пейн
- "Маестро", Бредлі Купер
- "Опенгеймер", Крістофер Нолан
- "Зона інтересу", Джонатан Глейзер
Акторка другого плану:
- Емілі Блант, "Опенгеймер"
- Даніель Брукс, "Пурпуровий колір"
- Клер Фой, "Усі ми чужі"
- Сандра Хюллер, "Зона інтересу"
- Розамунд Пайк, "Солтберн"
- Да'Вайн Джой Рендольф, "Залишки"
Актор другого плану:
- Роберт Де Ніро, "Вбивці квіткового місяця"
- Роберт Дауні-молодший, "Опенгеймер"
- Джейкоб Елорді, "Солтберн"
- Райан Гослінг, "Барбі"
- Пол Мескаль, "Усі ми чужі"
- Домінік Сесса, "Залишки"
Головна акторка:
- Фантазія Барріно, "Пурпуровий колір"
- Сандра Хюллер, "Анатомія падіння"
- Кері Малліган, "Маестро"
- Вівіан Опара, "Житній провулок"
- Марго Роббі, "Барбі"
- Емма Стоун, "Бідолашки"
Головний актор:
- Бредлі Купер, "Маестро"
- Колман Домінго, "Растин"
- Пол Джаматті, "Залишки"
- Беррі Кеоган, "Солтберн"
- Кілліан Мерфі, "Опенгеймер"
- Тео Ю, "Минулі життя"
Кращий британський фільм:
- "Ми всі незнайомці" - Ендрю Хей, Грем Бродбент, Піт Чернін, Сара Харві
- "Як займатися сексом" - Моллі Меннінг Уокер, Емілі Лео, Іван Маккіннон, Костянтинос Конванракіс
- "Наполеон" - Рідлі Скотт, Марк Хаффхем, Кевін Дж. Уолш, Девід Скарпа
- "Старий дуб" - Кен Лоуі, Ребекка О'Бріан, Пол Лаверті
- "Бідний" - Йоргос Лантімос, Ед Джині, Ендрю Лоу, Емма Стоун, Тоні Макнамара
- "Солтберн" - Смарагд Феннелл, Джозі Макнамара, Марго Роббі
- "Скрапер" - Шарлотта Ріган, Тео Баррогулаф
- "Вонка" - Пол Кінг, Олександр Дербіїр, Девід Хейман, Саймон Фарнабі
- "Зона, що цікавить" - Джонатан Глазер, Джеймс Вілсон, Єва Пушінськ
Кращий фільм:
- "Анатомія падіння" -марі-денг Лучіані, Девід Тія
- "Залишки" - Марк Джонсон
- "Квітквий місяць" - Ден Фрідкін, Даніель Лупа, Мартін Скорсезе, Бредлі Томас
- "Оппенгеймер" - Крістофер Нолан, Чарльз Рован, Емма Томас
- "Бідні речі" - Ед Джині, Йоргос Лантімос, Ендрю Лоу, Емма Стоун
Кращий документальний фільм:
- "20 днів у Маріуполі" - Mстислав Чернов, Рані Аронон Рат
- "Американська симфонія" - Меттью Хейнеман, Лорен Доміно, Джодан Окун
- "Поза утопією" - Мадлен Гевін, Рейчел Коен, Яна Едельбаум
- "Кадр: фільм Майкла Дж. Фокса" - Девіс Гуггенхайм, Джонатан Кінг, Аннетта Маріон
- "Бам!" - Кріс Сміт
Кастинг:
- "Ми всі незнайомці" - Калін Кроуфорд
- "Анатомія падіння" - Сінтія Арра
- "Залишки" - Сьюзен Шопмакер
- "Як займатися сексом" - Ізабелла Одоффін
- "Квітковий місяць" - Еллен Льюїс, Рене Хейнс
Виробництво кіно:
- "Вбивці квіткових місяців", Родріго
- "Maeстро", Метью Лібатик
- "Оппенгеймер", Хойт Ван Хойтем
- "Бідний", Роббі Райан
- "Зона, що цікавить", Лукаш Жал
Редагування:
- "Анатомія падіння", Лоран Сенеїсал
- "Квітковий місяць", Тельма Скунмакер
- "Оппенгеймер", Дженніфер Ламе
- "Бідні", Йоргос Maвропсаріс
- "Зона, що цікавить", Пол Уоттс
Дизайн костюмів:
- "Барбі", Жаклін Дурран
- "Квітковий місяць", Жаклін Вест
- "Наполеон", Дейв Кроссман, Генті Йейтс
- "Оппенгеймер", Еллен Міронік
- "Бідні", Холлі Ваддінгтон
Макіяж та зачіски:
- "Квітковий місяць" - Кей Джорджу, Томас Неллен
- "Maeстро" -Сіян Грігг, Кей Джорджу, Каду Хіро, Лорі Маккой Белл
- "Наполеон" - Яна Карбоні, Франческо Пегретті, Сагіндер Чамберт, Джулія Вернон
- "Оппенгеймер" - Луїза Абель, Джеймі Лі Макінтош, Джейсон Хамер, Аху Мофід
- "Бідні речі" - Надія Стайсі, Марк Куліє, Джош Вестон
Оригінальність:
- "Квітковий місяць", Роббі Робертсон
- "Оппенгеймер", Людвіг Йорассон
- "Бідні", Джерскін Фендрікс
- "Солтберн", Ентоні Вілліс
- "Людина-павук: через всесвіти", Даніель Пембертон
Виробничий дизайн:
- "Барбі" - Сара Грінвуд, Кеті Спенсер
- "Квітковий місяць" - Джек Фіск, Адам Вілліс
- "Оппенгеймер" - Рут де Йонг, Клер Каурфман
- "Бідні речі" - Шон Хіт, Джеймс Прайс, Чжужа Михалек
- "Зона, що цікавить" - Кріс Одді, Джоанна Марія Кус, Катагіна Сікора
Звук:
- "Феррарі" - Анджело Бонанні, Тоні Ламберті, Енді Нельсон, Лі Орлофф, Бернард Вайзер
- "Маестро" - Річард Кінг, Стів Морроу, Том Озаніч, Джейсон Рудер, Дін Зупанчич
- "Місія нездійсненна: Мертва розплата, частина перша" - Кріс Бердон, Джеймс Х. Мезер, Кріс Манро, Марк Тейлор
- "Опенгеймер" — Віллі Бертон, Річард Кінг, Кевін О'Коннелл, Гері А. Ріццо
- "Зона, що цікавить" - Джонні Берн, Тарн Віллерс
Спеціальні візуальні ефекти:
- "Творець" - Джонатан Буллок, Чармейн Чан, Єн Комлі, Джей Купер
- "Вартові Галактики Том. 3" - Тео Бялек, Стефан Черетті, Алексіс Вайсброт, Гай Вільямс
- "Місія нездійсненна: Мертва розплата, частина перша" - Ніл Корбоулд, Симона Коко, Джефф Сазерленд, Алекс Вуттке
- "Наполеон" - Генрі Беджетт, Ніл Корбоулд, Чарлі Хенлі, Люк-Юен Мартен-Фенуйє
- "Бідолашки" - Саймон Хьюз
Британська короткометражна анімація:
- "День краба" - Росс Стрінгер, Бартош Станіславек, Олександра Сикулак.
- "Видиме виправлення" - Саманта Мур, Тіллі Бенкрофт
- "Дикий заклик" - Карні Аріелі, Сол Фрід, Джей Вуллі
Британський короткометражний фільм:
- "Фестиваль ляпасів" - Абду Сіссе, Шері Дарбон, Джордж Телфер
- "Гірка" - Джо Вейланд, Алекс Джефферсон
- "Медуза і лобстер" - Ясмін Афіфі, Елізабет Руфаї
- "Такий прекрасний день" - Саймон Вудс, Поллі Стоукс, Емма Нортон, Кейт Фіббс
- "Жовтий" - Ельхам Ехсас, Діна Мусаві, Азім Бхаті, Янніс Манолопулос
EE RISING STAR AWARD ("Нова зірка") (за голосуванням загалу):
- Фібі Дайневор
- Айо Едебірі
- Джейкоб Елорді
- Міа МакКенна-Брюс
- Софі Уайлд