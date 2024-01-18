Оголошено всіх номінантів у 25 категоріях.

Щорічна кінопремія "BAFTA", яка присуджується Британською академією телебачення та кіномистецтва, відбудеться цього року 18 лютого у Королівському театрі Ковент-Гарден.

Днями було оприлюднено повний перелік всіх номінантів. Про це пише видання Variety.

Цікаво, що лідером за кількістю номінацій є фільм "Оппенгеймер". Його номіновано одразу у 13 категоріях. Це біографічна кінострічка про Крістофера Нолана - американського фізика-теоретика, якого називають "батьком атомної бомби". Головну роль зіграв актор Кілліан Мерфі.

Далі популярною серед номінацій стала кінострічка Йоргоса Лантімоса "Бідолашні створіння", яка представлена у 11 категоріях. У фільмі зображується фантастична еволюція жінки. Неординарний вчений повертає молоду жінку до життя і стає її наставником. Однак, прагнучи нового досвіду, вона тікає з іншим. На них чекають неймовірні пригоди та нові відкриття.

До речі, український фільм "20 днів у Маріуполі" також потрапив до двох номінацій на премію BAFTA. Кінострічка Мстислава Чернова змагатиметься за нагороди у категоріях "Документальне кіно" та "Фільм іноземною мовою".

У фільмі зображені перші тижні бойових дій у Маріуполі. Ця робота стала найкасовішим документальним фільмом в Україні у 2023 році. Тоді лише за перший вікенд прокату "20 днів у Маріуполі" зібрав 500 тисяч гривень. Світова ж прем'єра фільму відбулася на фестивалі незалежного кіно у США. Тоді він отримав приз глядацьких симпатій. Також "20 днів у Маріуполі" номінований у двух категоріях премії "Оскар-2024".

Повний перелік номінантів на BAFTA-2024

Найкращий дебют британського письменника, режисера або продюсера:

"Життя в синій сумці" - Ліза Селбі (режисер), Ребекка Ллойд-Еванс (режисер, продюсер), Алекс Фрай (продюсер)

"Бобі Вайн: Народний президент" - Крістофер Шарп (режисер)

"Земля-мама" - Савана Ліф (сценарист, режисер, продюсер), Ширлі О'Коннор (продюсер), Медб Ріордан (продюсер)

"Як займатися сексом" - Моллі Меннінг Вокер (сценарист, режисер)

"Є хтось там?" - Елла Глендінінг (директор)

Оригінальний сценарій:

"Анатомія падіння" - Жюстін Трієт, Артур Харарі

"Барбі" - Грета Гервіг, Ной Баумбах

"Залишки" - Девід Хемінгсон

"Маестро" - Бредлі Купер, Джош Сінгер

"Минулі життя" - Селін Сонг

Адаптований сценарій:

"Усі ми чужі", Ендрю Хей

"Американська фантастика", Корд Джефферсон

"Опенгеймер", Крістофер Нолан

"Бідолашки", Тоні Макнамара

"Зона інтересу", Джонатан Глейзер

Фільм іноземною мовою:

"20 днів у Маріуполі" - Мстислав Чернов, Рейні Аронсон Рат

"Анатомія падіння" - Жюстін Тріє, Марі-Анж Лучані, Девід Тіон

"Минулі життя" — Селін Сонг, Девід Інохоса, Памела Коффлер, Крістін Вашон

"Суспільство снігу" - Х.А. Байона, Белен Атьєнца

"Зона інтересу" - Джонатан Глейзер

Анімаційний фільм:

"Хлопчик і чапля" - Хаяо Міядзакі, Тосіо Судзукі

"Курча: Світанок самородка" - Сем Фелл, Лейла Хобарт, Стів Пеграм

"Елементаль" - Пітер Зон, Деніз Рим

"Людина-павук: Через всесвіт" - Хоакім Дос Сантос, Кемп Пауерс, Джастін К. Томпсон, Аві Арад, Філ Лорд, Крістофер Міллер, Емі Паскаль, Крістіна Стейнберг

Режисер:

"Усі ми чужі", Ендрю Хей

"Анатомія падіння", Жюстін Трієт

"Залишки", Олександр Пейн

"Маестро", Бредлі Купер

"Опенгеймер", Крістофер Нолан

"Зона інтересу", Джонатан Глейзер

Акторка другого плану:

Емілі Блант, "Опенгеймер"

Даніель Брукс, "Пурпуровий колір"

Клер Фой, "Усі ми чужі"

Сандра Хюллер, "Зона інтересу"

Розамунд Пайк, "Солтберн"

Да'Вайн Джой Рендольф, "Залишки"

Актор другого плану:

Роберт Де Ніро, "Вбивці квіткового місяця"

Роберт Дауні-молодший, "Опенгеймер"

Джейкоб Елорді, "Солтберн"

Райан Гослінг, "Барбі"

Пол Мескаль, "Усі ми чужі"

Домінік Сесса, "Залишки"

Головна акторка:

Фантазія Барріно, "Пурпуровий колір"

Сандра Хюллер, "Анатомія падіння"

Кері Малліган, "Маестро"

Вівіан Опара, "Житній провулок"

Марго Роббі, "Барбі"

Емма Стоун, "Бідолашки"

Головний актор:

Бредлі Купер, "Маестро"

Колман Домінго, "Растин"

Пол Джаматті, "Залишки"

Беррі Кеоган, "Солтберн"

Кілліан Мерфі, "Опенгеймер"

Тео Ю, "Минулі життя"

Кращий британський фільм:

"Ми всі незнайомці" - Ендрю Хей, Грем Бродбент, Піт Чернін, Сара Харві

"Як займатися сексом" - Моллі Меннінг Уокер, Емілі Лео, Іван Маккіннон, Костянтинос Конванракіс

"Наполеон" - Рідлі Скотт, Марк Хаффхем, Кевін Дж. Уолш, Девід Скарпа

"Старий дуб" - Кен Лоуі, Ребекка О'Бріан, Пол Лаверті

"Бідний" - Йоргос Лантімос, Ед Джині, Ендрю Лоу, Емма Стоун, Тоні Макнамара

"Солтберн" - Смарагд Феннелл, Джозі Макнамара, Марго Роббі

"Скрапер" - Шарлотта Ріган, Тео Баррогулаф

"Вонка" - Пол Кінг, Олександр Дербіїр, Девід Хейман, Саймон Фарнабі

"Зона, що цікавить" - Джонатан Глазер, Джеймс Вілсон, Єва Пушінськ

Кращий фільм:

"Анатомія падіння" -марі-денг Лучіані, Девід Тія

"Залишки" - Марк Джонсон

"Квітквий місяць" - Ден Фрідкін, Даніель Лупа, Мартін Скорсезе, Бредлі Томас

"Оппенгеймер" - Крістофер Нолан, Чарльз Рован, Емма Томас

"Бідні речі" - Ед Джині, Йоргос Лантімос, Ендрю Лоу, Емма Стоун

Кращий документальний фільм:

"20 днів у Маріуполі" - Mстислав Чернов, Рані Аронон Рат

"Американська симфонія" - Меттью Хейнеман, Лорен Доміно, Джодан Окун

"Поза утопією" - Мадлен Гевін, Рейчел Коен, Яна Едельбаум

"Кадр: фільм Майкла Дж. Фокса" - Девіс Гуггенхайм, Джонатан Кінг, Аннетта Маріон

"Бам!" - Кріс Сміт

Кастинг:

"Ми всі незнайомці" - Калін Кроуфорд

"Анатомія падіння" - Сінтія Арра

"Залишки" - Сьюзен Шопмакер

"Як займатися сексом" - Ізабелла Одоффін

"Квітковий місяць" - Еллен Льюїс, Рене Хейнс

Виробництво кіно:

"Вбивці квіткових місяців", Родріго

"Maeстро", Метью Лібатик

"Оппенгеймер", Хойт Ван Хойтем

"Бідний", Роббі Райан

"Зона, що цікавить", Лукаш Жал

Редагування:

"Анатомія падіння", Лоран Сенеїсал

"Квітковий місяць", Тельма Скунмакер

"Оппенгеймер", Дженніфер Ламе

"Бідні", Йоргос Maвропсаріс

"Зона, що цікавить", Пол Уоттс

Дизайн костюмів:

"Барбі", Жаклін Дурран

"Квітковий місяць", Жаклін Вест

"Наполеон", Дейв Кроссман, Генті Йейтс

"Оппенгеймер", Еллен Міронік

"Бідні", Холлі Ваддінгтон

Макіяж та зачіски:

"Квітковий місяць" - Кей Джорджу, Томас Неллен

"Maeстро" -Сіян Грігг, Кей Джорджу, Каду Хіро, Лорі Маккой Белл

"Наполеон" - Яна Карбоні, Франческо Пегретті, Сагіндер Чамберт, Джулія Вернон

"Оппенгеймер" - Луїза Абель, Джеймі Лі Макінтош, Джейсон Хамер, Аху Мофід

"Бідні речі" - Надія Стайсі, Марк Куліє, Джош Вестон

Оригінальність:

"Квітковий місяць", Роббі Робертсон

"Оппенгеймер", Людвіг Йорассон

"Бідні", Джерскін Фендрікс

"Солтберн", Ентоні Вілліс

"Людина-павук: через всесвіти", Даніель Пембертон

Виробничий дизайн:

"Барбі" - Сара Грінвуд, Кеті Спенсер

"Квітковий місяць" - Джек Фіск, Адам Вілліс

"Оппенгеймер" - Рут де Йонг, Клер Каурфман

"Бідні речі" - Шон Хіт, Джеймс Прайс, Чжужа Михалек

"Зона, що цікавить" - Кріс Одді, Джоанна Марія Кус, Катагіна Сікора

Звук:

"Феррарі" - Анджело Бонанні, Тоні Ламберті, Енді Нельсон, Лі Орлофф, Бернард Вайзер

"Маестро" - Річард Кінг, Стів Морроу, Том Озаніч, Джейсон Рудер, Дін Зупанчич

"Місія нездійсненна: Мертва розплата, частина перша" - Кріс Бердон, Джеймс Х. Мезер, Кріс Манро, Марк Тейлор

"Опенгеймер" — Віллі Бертон, Річард Кінг, Кевін О'Коннелл, Гері А. Ріццо

"Зона, що цікавить" - Джонні Берн, Тарн Віллерс

Спеціальні візуальні ефекти:

"Творець" - Джонатан Буллок, Чармейн Чан, Єн Комлі, Джей Купер

"Вартові Галактики Том. 3" - Тео Бялек, Стефан Черетті, Алексіс Вайсброт, Гай Вільямс

"Місія нездійсненна: Мертва розплата, частина перша" - Ніл Корбоулд, Симона Коко, Джефф Сазерленд, Алекс Вуттке

"Наполеон" - Генрі Беджетт, Ніл Корбоулд, Чарлі Хенлі, Люк-Юен Мартен-Фенуйє

"Бідолашки" - Саймон Хьюз

Британська короткометражна анімація:

"День краба" - Росс Стрінгер, Бартош Станіславек, Олександра Сикулак.

"Видиме виправлення" - Саманта Мур, Тіллі Бенкрофт

"Дикий заклик" - Карні Аріелі, Сол Фрід, Джей Вуллі

Британський короткометражний фільм:

"Фестиваль ляпасів" - Абду Сіссе, Шері Дарбон, Джордж Телфер

"Гірка" - Джо Вейланд, Алекс Джефферсон

"Медуза і лобстер" - Ясмін Афіфі, Елізабет Руфаї

"Такий прекрасний день" - Саймон Вудс, Поллі Стоукс, Емма Нортон, Кейт Фіббс

"Жовтий" - Ельхам Ехсас, Діна Мусаві, Азім Бхаті, Янніс Манолопулос

EE RISING STAR AWARD ("Нова зірка") (за голосуванням загалу):

Фібі Дайневор

Айо Едебірі

Джейкоб Елорді

Міа МакКенна-Брюс

Софі Уайлд

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