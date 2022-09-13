Церемонія нагородження відбулася в Лос-Анджелесі 12 вересня.

12 вересня в театрі Microsoft в Лос-Анджелесі відбулася 74-а церемонія вручення нагород найпрестижнішої ТВ-премії Америки. Найбільше нагород вручили серіалу "Білий лотос", а лідером серед комедій став "Тед Лассо", повідомляється на сайті премії.

Переможці Еммі 2022: список

У номінації "Кращий драматичний серіал" нагороду отримав серіал "Спадкоємці (Succession)".

Номінанти:

Відео дня

Краще телефонуйте Солу (Better Call Saul)

Ейфорія (Euphoria)

Озарк (Ozark)

Поділ (Severance)

Гра в кальмара (Squid Game)

Дуже дивні справи (Stranger Things)

Шершні (Yellowjackets)

У номінації "Кращий комедійний серіал" перемогу здобув "Тед Лассо (Ted Lasso)".

Номінанти:

Початкова школа Еббот (Abbott Elementary)

Баррі (Barry)

Стримай свій ентузіазм (Curb Your Enthusiasm)

Хитрощі (Hacks)

Дивовижна місіс Мейзел (The Marvelous Mrs. Maisel)

Вбивства в одній будівлі (Only Murders In the Building)

Чим ми зайняті в тіні (What we Do In the Shadows)

Кращим міні-серіалом або антологією визнаний "Вибула (The dropout)".

Номінанти:

Ломка (Dopesick)

Винаходячи Анну (Inventing Anna)

Пем і Томмі (Pam & Tommy)

Білий лотос (The White Lotus)

Краща актриса в драматичному серіалі - Зендея з серіалу "Ейфорія".

Номінанти:

Джоді Комер, Вбиваючи Єву

Лора Лінні, Озарк

Мелані Лінскі, Шершні

Сандра О, Вбиваючи Єву

Різ Уізерспун, Ранкове шоу

Кращий актор в драматичному серіалі-Лі Чжун Чже з "Гри в кальмара".

Номінанти:

Джейсон Бейтман, Озарк

Брайан Кокс, Спадкоємці

Боб Оденкірк, краще зателефонуйте Солу

Адам Скотт, Поділ

Джеремі Стронг, Спадкоємці

Краща актриса в комедійному серіалі - Джин Смарт з "Хитрощі".

Номінанти:

Рейчел Броснахан, дивовижна місіс Мейзел

Квінта Брансон, Початкова школа Еббот

Кейлі Куоко, Бортпровідниця

Ель Фаннінг, Велика

Ісса Рей, Біла ворона

Перемогу в номінації "Кращий актор в комедійному серіалі" здобув Джейсон Судейкіс з "Тед Лассо".

Інші номінанти:

Дональд Гловер, Атланта

Білл Хейдер, Баррі

Ніколас Холт, Велика

Стів Мартін, Вбивства в одній будівлі

Мартін Шорт, Вбивства в одній будівлі

Краща актриса в міні-серіалі або антології - Аманда Сейфрід з серіалу "Вибула".

Номінанти:

Тоні Коллетт, Сходи

Джулія Гарнер, Винаходячи Анну

Лілі Джеймс, Пем і Томмі

Сара Полсон, імпічмент: Американська історія злочинів

Маргарет Куеллі, Прибиральниця. історія матері-одиначки

Кращий актор в міні-серіалі - герой серіалу "Ломка" Майкл Кітон.

Номінанти:

Колін Ферт, Сходи

Ендрю Гарфілд, Пд прапором небес

Оскар Айзек, Сцени з подружнього життя

Хімеш Патель, Станція Одинадцять

Себастьян Стен, Пем і Томмі

Кращий документальний або нехудожній фільм - Американська мрія Джорджа Карліна (George Carlin's American Dream).

Номінанти:

Контролюючи Брітні Спірс (Controlling Britney Spears)

Люсі і Дезі (Lucy And Desi)

Аферист з Тіндера (The Tinder Swindler)

Ми годуємо людей (We Feed People)

Кращий документальний або нехудожній серіал - "Бітлз: Повернись" (The Beatles: Get back).

Номінанти:

Щоденники Енді Уорхола (The Andy Warhol Diaries)

jeen-yuhs: трилогія Каньє (jeen-yuhs: a Kanye Trilogy)

100-футова хвиля (100 Foot Wave)

Нам потрібно поговорити про Косбі (We Need to Talk About Cosby)

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