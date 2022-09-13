12 вересня в театрі Microsoft в Лос-Анджелесі відбулася 74-а церемонія вручення нагород найпрестижнішої ТВ-премії Америки. Найбільше нагород вручили серіалу "Білий лотос", а лідером серед комедій став "Тед Лассо", повідомляється на сайті премії.
Переможці Еммі 2022: список
У номінації "Кращий драматичний серіал" нагороду отримав серіал "Спадкоємці (Succession)".
Номінанти:
- Краще телефонуйте Солу (Better Call Saul)
- Ейфорія (Euphoria)
- Озарк (Ozark)
- Поділ (Severance)
- Гра в кальмара (Squid Game)
- Дуже дивні справи (Stranger Things)
- Шершні (Yellowjackets)
У номінації "Кращий комедійний серіал" перемогу здобув "Тед Лассо (Ted Lasso)".
Номінанти:
- Початкова школа Еббот (Abbott Elementary)
- Баррі (Barry)
- Стримай свій ентузіазм (Curb Your Enthusiasm)
- Хитрощі (Hacks)
- Дивовижна місіс Мейзел (The Marvelous Mrs. Maisel)
- Вбивства в одній будівлі (Only Murders In the Building)
- Чим ми зайняті в тіні (What we Do In the Shadows)
Кращим міні-серіалом або антологією визнаний "Вибула (The dropout)".
Номінанти:
- Ломка (Dopesick)
- Винаходячи Анну (Inventing Anna)
- Пем і Томмі (Pam & Tommy)
- Білий лотос (The White Lotus)
Краща актриса в драматичному серіалі - Зендея з серіалу "Ейфорія".
Номінанти:
- Джоді Комер, Вбиваючи Єву
- Лора Лінні, Озарк
- Мелані Лінскі, Шершні
- Сандра О, Вбиваючи Єву
- Різ Уізерспун, Ранкове шоу
Кращий актор в драматичному серіалі-Лі Чжун Чже з "Гри в кальмара".
Номінанти:
- Джейсон Бейтман, Озарк
- Брайан Кокс, Спадкоємці
- Боб Оденкірк, краще зателефонуйте Солу
- Адам Скотт, Поділ
- Джеремі Стронг, Спадкоємці
Краща актриса в комедійному серіалі - Джин Смарт з "Хитрощі".
Номінанти:
- Рейчел Броснахан, дивовижна місіс Мейзел
- Квінта Брансон, Початкова школа Еббот
- Кейлі Куоко, Бортпровідниця
- Ель Фаннінг, Велика
- Ісса Рей, Біла ворона
Перемогу в номінації "Кращий актор в комедійному серіалі" здобув Джейсон Судейкіс з "Тед Лассо".
Інші номінанти:
- Дональд Гловер, Атланта
- Білл Хейдер, Баррі
- Ніколас Холт, Велика
- Стів Мартін, Вбивства в одній будівлі
- Мартін Шорт, Вбивства в одній будівлі
Краща актриса в міні-серіалі або антології - Аманда Сейфрід з серіалу "Вибула".
Номінанти:
- Тоні Коллетт, Сходи
- Джулія Гарнер, Винаходячи Анну
- Лілі Джеймс, Пем і Томмі
- Сара Полсон, імпічмент: Американська історія злочинів
- Маргарет Куеллі, Прибиральниця. історія матері-одиначки
Кращий актор в міні-серіалі - герой серіалу "Ломка" Майкл Кітон.
Номінанти:
- Колін Ферт, Сходи
- Ендрю Гарфілд, Пд прапором небес
- Оскар Айзек, Сцени з подружнього життя
- Хімеш Патель, Станція Одинадцять
- Себастьян Стен, Пем і Томмі
Кращий документальний або нехудожній фільм - Американська мрія Джорджа Карліна (George Carlin's American Dream).
Номінанти:
- Контролюючи Брітні Спірс (Controlling Britney Spears)
- Люсі і Дезі (Lucy And Desi)
- Аферист з Тіндера (The Tinder Swindler)
- Ми годуємо людей (We Feed People)
Кращий документальний або нехудожній серіал - "Бітлз: Повернись" (The Beatles: Get back).
Номінанти:
- Щоденники Енді Уорхола (The Andy Warhol Diaries)
- jeen-yuhs: трилогія Каньє (jeen-yuhs: a Kanye Trilogy)
- 100-футова хвиля (100 Foot Wave)
- Нам потрібно поговорити про Косбі (We Need to Talk About Cosby)
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