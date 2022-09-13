Відомі тріумфатори Еммі-2022 / фото twitter.com/TelevisionAcad

12 вересня в театрі Microsoft в Лос-Анджелесі відбулася 74-а церемонія вручення нагород найпрестижнішої ТВ-премії Америки. Найбільше нагород вручили серіалу "Білий лотос", а лідером серед комедій став "Тед Лассо", повідомляється на сайті премії. 

Переможці Еммі 2022: список

У номінації "Кращий драматичний серіал" нагороду отримав серіал "Спадкоємці (Succession)". 

Номінанти: 

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  • Краще телефонуйте Солу (Better Call Saul)
  • Ейфорія (Euphoria)
  • Озарк (Ozark)
  • Поділ (Severance)
  • Гра в кальмара (Squid Game)
  • Дуже дивні справи (Stranger Things)
  • Шершні (Yellowjackets)

У номінації "Кращий комедійний серіал" перемогу здобув "Тед Лассо (Ted Lasso)".

Номінанти:

  • Початкова школа Еббот (Abbott Elementary)
  • Баррі (Barry)
  • Стримай свій ентузіазм (Curb Your Enthusiasm)
  • Хитрощі (Hacks)
  • Дивовижна місіс Мейзел (The Marvelous Mrs. Maisel)
  • Вбивства в одній будівлі (Only Murders In the Building)
  • Чим ми зайняті в тіні (What we Do In the Shadows)

Кращим міні-серіалом або антологією визнаний "Вибула (The dropout)".

Номінанти:

  • Ломка (Dopesick)
  • Винаходячи Анну (Inventing Anna)
  • Пем і Томмі (Pam & Tommy)
  • Білий лотос (The White Lotus)

Краща актриса в драматичному серіалі - Зендея з серіалу "Ейфорія". 

Номінанти:

  • Джоді Комер, Вбиваючи Єву
  • Лора Лінні, Озарк
  • Мелані Лінскі, Шершні
  • Сандра О, Вбиваючи Єву
  • Різ Уізерспун, Ранкове шоу

Кращий актор в драматичному серіалі-Лі Чжун Чже з "Гри в кальмара". 

Номінанти: 

  • Джейсон Бейтман, Озарк
  • Брайан Кокс, Спадкоємці
  • Боб Оденкірк, краще зателефонуйте Солу
  • Адам Скотт, Поділ
  • Джеремі Стронг, Спадкоємці

Краща актриса в комедійному серіалі - Джин Смарт з "Хитрощі". 

Номінанти:

  • Рейчел Броснахан, дивовижна місіс Мейзел
  • Квінта Брансон, Початкова школа Еббот
  • Кейлі Куоко, Бортпровідниця
  • Ель Фаннінг, Велика
  • Ісса Рей, Біла ворона

Перемогу в номінації "Кращий актор в комедійному серіалі" здобув Джейсон Судейкіс з "Тед Лассо". 

Інші номінанти:

  • Дональд Гловер, Атланта
  • Білл Хейдер, Баррі
  • Ніколас Холт, Велика
  • Стів Мартін, Вбивства в одній будівлі
  • Мартін Шорт, Вбивства в одній будівлі

Краща актриса в міні-серіалі або антології - Аманда Сейфрід з серіалу "Вибула".

Номінанти:

  • Тоні Коллетт, Сходи
  • Джулія Гарнер, Винаходячи Анну
  • Лілі Джеймс, Пем і Томмі
  • Сара Полсон, імпічмент: Американська історія злочинів
  • Маргарет Куеллі, Прибиральниця. історія матері-одиначки

Кращий актор в міні-серіалі - герой серіалу "Ломка" Майкл Кітон.

Номінанти:

  • Колін Ферт, Сходи
  • Ендрю Гарфілд, Пд прапором небес
  • Оскар Айзек, Сцени з подружнього життя
  • Хімеш Патель, Станція Одинадцять
  • Себастьян Стен, Пем і Томмі

Кращий документальний або нехудожній фільм - Американська мрія Джорджа Карліна (George Carlin's American Dream).

Номінанти:

  • Контролюючи Брітні Спірс (Controlling Britney Spears)
  • Люсі і Дезі (Lucy And Desi)
  • Аферист з Тіндера (The Tinder Swindler)
  • Ми годуємо людей (We Feed People)

Кращий документальний або нехудожній серіал - "Бітлз: Повернись" (The Beatles: Get back). 

Номінанти:

  • Щоденники Енді Уорхола (The Andy Warhol Diaries)
  • jeen-yuhs: трилогія Каньє (jeen-yuhs: a Kanye Trilogy)
  • 100-футова хвиля (100 Foot Wave)
  • Нам потрібно поговорити про Косбі (We Need to Talk About Cosby)

Нагадаємо, кіномани розкритикували трейлер нової "Русалоньки" через темношкіру Аріель.

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