Від режисера 'Ґодзілли проти Конґа': вийшов трейлер екшн-трилера 'Ідеальна зброя'

В український прокат стрічка вийде 3 вересня 2026 року.

Вийшов український вийшов трейлер екшн-трилера "Ідеальна зброя" (Onslaught) від студії A24.

За сюжетом, колишня армійська снайперка, а тепер мати-одиначка, – живе разом із донькою у пустельному трейлерному містечку. Її нове мирне життя різко змінюється, коли з секретного військового об'єкта виривається загін генетично модифікованих суперсолдатів. Щоб врятувати родину, головна героїня змушена повернутися до своїх бойових навичок і вступити в боротьбу з майже невразливим ворогом.

Стрічка поєднує елементи екшену, трилера та наукової фантастики. У центрі – експеримент, який виходить з-під контролю, та жінка, яка стає останньою лінією оборони між людством і створеною ним ідеальною зброєю.

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Головну роль у фільмі виконала Адріа Архона, відома за серіалами "Нарко", "Андор" і "Справжній детектив", а також супергеройським фільмом "Морбіус", психологічним трилером "Кліпни двічі" та чорною комедією "Найманий вбивця".

Також у стрічці зіграли Ден Стівенс ("Красуня і Чудовисько", "Неідеальний чоловік", "Ебігейл", "Ритуал", "Ґодзілла та Конґ: Нова імперія", серіали "Абатство Даунтон", "Легіон"), Майкл Бін ("Терімнатор", "Чужі", "Безодня"), Дрю Старкі ("Диявол завжди тут", "Повсталий з пекла", "Квір", серіали "Зовнішні мілини", "Лакі"), Ребекка Голл ("Престиж", "Вікі Крістіна Барселона", "Залізна людина 3", "Ґодзілла та Конґ: Нова імперія", серіал "Краса") та інші.

Зняв картину Адам Вінґард, найбільш відомий за стрічками "Тобі кінець!", "Гість", "Ґодзілла проти Конґа" та "Ґодзілла та Конґ: Нова імперія".

Сценарій до стрічки Вінґард написав разом зі своїм багаторічним творчим партнером Саймоном Барреттом, який також працював над фільмами "Тобі кінець!" та "Гість".

Як повідомила пресслужба кінодистриб'ютора Green Light Films, український прокат стрічка вийде 3 вересня 2026 року.

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