У світовий прокат фільм про "батька" атомної бомби вийде 21 липня 2023 року.

Кінокомпанія Universal Pictures випустила перший трейлер біографічного фільму "Оппенгеймер" (Oppenheimer) від режисера Крістофера Нолана ("Початок", "Інтерстеллар", "Дюнкерк", "Тенет") про фізика Роберта Оппенгемера, якого називають "батьком" атомної бомби.

Сценарій фільму заснований на книзі Кая Берда та Мартіна Шервіна "Американський Прометей: Тріумф і трагедія Дж. Роберта Оппенгеймера", що вийшла у 2005 році. Матеріал для книги вони збирали протягом 20 років.

Сюжет картини, ймовірно, розгортатиметься навколо так званого "Мангеттенський проекту" – програми розробки ядерної зброї у США, здійснення якої почалося у вересні 1942 року. В рамках проекту було створено три атомні бомби: плутонієву "Триніті" (підірвана при першому ядерному випробуванні поблизу Аламоґордо), уранова "Малюк" (скинута на Хіросіму 6 серпня 1945 року) і плутонієва "Товстун" (скинута на Нагасакі 9 серпня 1945 року). Проектом керували американський фізик Роберт Оппенгеймер і генерал Леслі Гровз інженерного корпусу Армії США. Програму було розсформовано у 1947 році.

Роль Роберта Оппенгеймера у фільмі виконав ірландський актор Кілліан Мерфі ("Початок", "28 днів потому", "Сніданок на Плутоні", "Гострі картузи"). Емілі Блант ("Тихе місце", "Круїз по джунглях") зіграла його дружину Кетрін, а Метт Деймон ("Розумник Уілл Хантінг", "Одинадцять друзів Оушена", "Марсіанин") – директора Манхеттенського проекту генерал-лейтенанта Леслі Гровза.

Також у фільмі зіграли Роберт Дауні-молодший ("Залізна людина", "Месники", "Шерлок Холмс"), Флоренс П'ю ("Чорна вдова", "Сонцестояння", "Диво"), Рамі Малек ("Не час помирати", "Диявол в деталях", "Богемна рапсодія"), Джош Гартнетт ("Гнів людський", "Перл Гарбор", "Місто гріхів"), Дейн Де Гаан ("Убий своїх коханих", "Нова Людина-павук 2: Висока напруга", "Валеріан та місто тисячі планет") та багато інших відомих акторів.

У світовий прокат новий фільм Крістофера Нолана вийде 21 липня 2023 року.

Як повідомляв УНІАН, раніше кінокомпанія Warner Brothers представила перший тизер майбутньої романтичної комедії "Барбі" (Barbie) з Марго Роббі ("Я, Тоня", "Загін самогубців", "Вавилон") та Райаном Гослінгом ("Драйв", "Той, що біжить по лезу", "Сіра людина") в головних ролях.

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