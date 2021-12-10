Вже відомо, що також у фільмі "Оппенгеймер" зіграють Кілліан Мерфі, Роберт Дауні-молодший, Метт Деймон і Емілі Блант.

Флоренс П'ю ("Сонцестояння", "Чорна вдова"), Рамі Малек ("Богемська рапсодія", "Не час помирати") і Бенні Сафді ("Фрагменти жінки", "Лакрична піца") поповнили зірковий акторський склад нового байопіка Крістофера Нолана про американського фізика Роберта Оппенгемера, якого називають "батьком" атомної бомби.

Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

Таким чином, трійця приєднається до Кілліана Мерфі, Роберта Дауні-молодшого, Метта Деймона і Емілі Блант, яких раніше вже затвердили на ролі у фільмі "Оппенгеймер", випуском якого займеться Universal Pictures.

Відзначається, що студія Universal вже охарактеризувала фільм як "епічний трилер, який занурює глядачів в пульсуючий парадокс загадкової людини, яка повинна ризикнути знищити світ, щоб врятувати його".

На даний момент відомо, що роль Оппенгеймера виконає Кілліан Мерфі. При цьому Емілі Блант дістанеться роль дружини Оппенгеймера Кетрін, Метту Деймону – роль директора Манхеттенського проекта, генерал-лейтенанта Леслі Гроувса, а Роберту Дауні-молодшому – роль Льюїса Штрауса, сумнозвісного голови Комісії з атомної енергії, який ініціював слухання, що ставили під сумнів лояльність Оппенгеймера Сполученим Штатам, і позбавив вченого допуску до секретної інформації.

Водночас П'ю зіграє члена Комуністичної партії США Джин Татлок, у якої був випадковий роман з Оппенгеймером і яка була причиною серйозних проблем з безпекою для урядових чиновників.

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Сафді зіграє угорського фізика Едварда Теллера, якого називають "батьком" водневої бомби, що був учасником Манхеттенського проекту – дослідницької ініціативи США з розробки першої атомної бомби. Малек також зіграє вченого, але поки не повідомляється, кого саме.

Вихід фільму "Оппенгеймер" в прокат попередньо призначений на 21 липня 2023 року.

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Автор: Марина Григоренко