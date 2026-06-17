Режисер нашумілого фільму 'Ти - космос' готує новий інтригуючий проєкт: що відомо

У картині покажуть повернення давньогрецьких богів на Землю.

Режисер Павло Остріков, який прославився завдяки одному з найкасовіших українських фільмів "Ти – космос", анонсував новий проєкт, який уже встиг привернути до себе чимало уваги.

"Мій наступний фільм – "Трагедія". Як я люблю: неквапливо, поступово, але з надією, що це буде щонайменше удвічі швидше, ніж "Ти – космос", – зазначив режисер на своїй сторінці у Facebook.

Він додав, що його команду з ідеєю зняти цей фільм уже відібрали до міжнародної програми воркшопів MFI Script 2 Film.

Відео дня

"Ми вже провели перші зустрічі, і хто взагалі сумнівався в таких сценарних лабораторіях – це працює. Ти можеш не почути прямих відповідей на свої запитання, але ти точно знайдеш їх сам, бо вони завжди були десь поруч, чекали, поки ти їх помітиш. Тому рухаємо цю історію далі, щоб вона ожила якомога швидше на екрані", – написав Остріков.

Новий фільм "Трагедія" Павла Острикова - що відомо про сюжет

За словами режисера, "Трагедія" – це історія про двох самотніх людей, які хочуть повернути своїх рідних із царства мертвих, коли на Землю повертаються давньогрецькі боги.

"Ідея досить довго була в моїй голові, ще коли я працював над фільмом "Ти – космос" і змушував себе не думати про неї, бо вона вабила своїм новим, незвіданим Всесвітом", – зізнався режисер.

"Ти – космос": нашумілий фільм Павла Острікова

Нагадаємо, фільм "Ти – космос" – це науково-фантастична драма, яка стала одним із найпомітніших українських релізів останніх років. Картина посіла шосте місце у списку найкасовіших українських фільмів.

Сюжет фільму розгортається в майбутньому (приблизно середина XXI століття). Головний герой – космічний далекобійник Андрій Мельник (Володимир Кравчук), який перевозить ядерні відходи з Землі на супутники Юпітера. Після катастрофічного вибуху Землі він виявляється останньою людиною у Всесвіті.

Фільм отримав низку міжнародних фестивальних нагород, зокрема призи за найкращий міжнародний фільм на європейських жанрових фестивалях, а також нагороди за режисуру та спеціальні відзнаки на кінофестивалях у Німеччині та Греції. Крім того, стрічка увійшла до списків найкращих фільмів року за версією British Film Institute.

Вас також можуть зацікавити новини: