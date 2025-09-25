В український прокат фільм вийде 20 листопада 2025 року.

Вийшов новий трейлер української науково-фантастичної романтичної трагікомедії "Ти – Космос / U Are The Universe", який вже встиг зарекомендувати себе на багатьох міжнародних кінофестивалях.

У центрі сюжету – український космічний далекобійник Андрій Мельник, який перевозить ядерні відходи з Землі на супутник Юпітера. Після несподіваного вибуху Землі, уламки якої знищують все навколо, Андрій залишається останньою людиною у Всесвіті. Та раптом на зв'язок виходить француженка Катрін, яка потребує допомоги. Попри відстань та перешкоди, Андрій вирішує врятувати її за будь-яку ціну.

Головну роль у стрічці зіграв український актор Володимир Кравчук ("Щедрик", "Сусідка", "Бурштинові копи"), нині діючий військовослужбовець.

Зняв фільм український режисер і сценарист Павло Остріков, відомий за короткометражними стрічками "Ґолден лав", "Випуск'97" та "Mia Donna", а також першим українським серіалом для Netflix "Перші дні".

Фільм уже встиг покорити міжнародну аудиторію. Світовоа прем'єра відбулася ще 7 вересня 2024 року у рамках Міжнародного кінофестивалю у Торонто, а після цього "Ти – космос" показали в програмах інших впливових закордонних кінофестивалів. Також він отримав головні нагороди на науково-фантастичних фестивалях у Страсбурзі, Трієсті, Парижі та Бостоні.

При цьому картина вже вийшла в прокат в Німеччині та Польщі, й місцеві глядачі тепло її сприйняли.

"Це справді найкращий фільм, з яким ніщо не може зрівнятися. Щоразу, коли я намагаюся розповісти людям про цей фільм, я починаю плакати до сліз. Він такий хороший і такий щемкий, а ще жарти неймовірні", – написала на Leterrboxd одна з глядачок після показу.

Тим часом, в широкий український прокат фільм вийде 20 листопада 2025 року.

Ті ж кіномани, які не можуть чекати ще майже два місяці, зможуть подивитися "Ти – Космос" 2 жовтня 2025 року в рамках 16-го Одеського міжнародного кінофестивалю в Києві. Більше про програму фестивалю читайте в нашому окремому матеріалі.

