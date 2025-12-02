Навряд вам вдасться залишитися байдужими до цих стрічок.

Кохання завжди було головною темою кіно, бо воно надихає нас, а також змушує плакати, сміятися і переживати разом із героями. Якщо ви шукаєте фільми, які пришвидшують серцебиття, ця добірка для вас.

УНІАН зібрав п’ять романтичних стрічок останніх років, кожна з яких розкриває любов по-новому. Приготуйте хустинки, бо доведеться сміятися, зворушуватися і, можливо, трохи закохуватися разом із героями.

1. Минулі життя

Нора і Хе Сонг, двоє близьких друзів дитинства, розлучаються після того, як сім'я дівчини емігрує з Південної Кореї. Двадцять років по тому вони знову зустрічаються на один доленосний тиждень, під час якого стикаються з поняттями кохання та долі.

2. Пурпурові серця

Незважаючи на численні розбіжності, Кеті, співачка-піснярка, яка намагається пробитися, і Люк, морський піхотинець з проблемами, вирішують одружитися виключно заради військових пільг. Однак невдовдзі трапляється трагедія і межа між реальністю та імітацією починає стиратися.

3. Ми всі - незнайомці

Сценарист, який повернувся до рідного дому, починає нові стосунки зі своїм сусідом з нижнього поверху, одночасно відкриваючи для себе таємничий новий спосіб зцілитися від втрати батьків, яка сталася 30 років тому.

4. Останній лист від твого коханого

Дві переплетені історії, що відбуваються в минулому і сьогоденні, розповідають про амбітного журналіста, який вирішив розгадати таємницю забороненого кохання, що лежить в основі скарбу таємних любовних листів 1965 року.

5. Найгірша людина у світі

Хроніка чотирьох років з життя Джулі, молодої жінки, яка проходить через бурхливі перипетії свого любовного життя і намагається знайти свій професійний шлях. Це змушує її реалістично поглянути на те, хто вона є насправді.

