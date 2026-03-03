Теорія про двійника Джима Керрі набрала обертів - організатори César вийшли із заявою

Чутки про те, що актора підмінили, категорично спростовують.

Організатори премії César Awards відповіли на теорії про те, що на сцену у Парижі вийшов не відомий актор Джим Керрі, а його "двійник".

Як пише Variety, генеральний делегат César Грегорі Каульє підкреслив, що візит Керрі планувався ще з літа. За його словами, актор працював над своєю промовою французькою мовою кілька місяців і навіть уточнював у нього правильну вимову окремих слів:

"З самого початку він був надзвичайно зворушений запрошенням Академії. Вісім місяців безперервних, конструктивних дискусій. Він місяцями працював над своєю промовою французькою мовою, запитуючи мене про точну вимову певних слів".

На церемонію Керрі прибув разом із партнеркою, донькою, онуком та 12 близькими друзями й родичами. Каульє назвав вечір історичним моментом і відзначив щирість, доброзичливість та елегантність актора.

Нагадаємо, промова Джима Керрі на 51-ї церемонії César Awards у Парижі активно обговорювалася в інтернеті одразу з багатьох причин. Першою стало те, що актор представив свою кохану, публічно зізнавшись її у коханні. Крім того, він розмовляв французькою, яка не є його рідною мовою.

Друга хвиля обговорень виникла через зовнішність актора. Користувачі мережі припускали, що зірка "Маски" зробив пластичні операції, які змінили його обличчя, а деякі підхопили теорію змови про те, що це взагалі був не Джим Керрі.

Вже невдовзі відомий драг-артист Алексіс Стоун заявив, що це він нібито прийшов на церемонію в образі Джима Керрі, використавши маску та перуку. Підтверджень цього так і не було.

