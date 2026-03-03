Warner Bros готує фільм за 'Грою престолів', - ЗМІ

Глядачі зможуть побачити історію Ейгона Завойовника.

У Warner Bros. розробляють повнометражний фільм за мотивами всесвіту "Гри престолів", створеного американським письменником Джорджем Мартіном.

За даними Page Six Hollywood, сценарій пише шоуранер "Карткового будинку" та один з авторів серіалу "Андор" Бо Віллімон, він уже подав перший варіант на розгляд. Режисера та акторський склад наразі не оголошено.

Згідно з попередньою інформацією, стрічка може розповісти про Ейгона I Таргарієна - засновника династії Таргарієнів, який разом із сестрами завоював Вестерос за кілька століть до подій оригінального серіалу. Персонаж, чия історія детально розказана у книзі "Вогонь і кров", ще не з’являвся на екрані.

Видання зазначає, що Warner Bros. перебуває у процесі злиття з Paramount Skydance, і в разі зміни менеджменту частину фільмів на стадії розробки можуть скасувати. Та оскільки "Гра престолів" залишається однією з ключових франшиз студії, шанси на її реалізацію є високими.

Як відомо, спадщина Джорджа Р. Р. Мартіна на великих екранах перетворилася на одну з найпотужніших медіафраншиз сучасності, яка станом на 2026 рік охоплює вже три повноцінні серіали та низку проектів у розробці.

Фундаментом став культовий серіал "Гра престолів" (2011-2019), що за вісім сезонів перетворився на глобальний культурний феномен, розповівши про боротьбу великих домів за Залізний трон. Після його завершення HBO зосередилася на розширенні лору через приквели.

Першим успішним спінофом став "Дім Дракона", сюжет якого розгортається за 200 років до подій оригіналу. Серіал присвячений кривавій громадянській війні всередині династії Таргарієнів, відомій як "Танок драконів". У червні 2026 року стартує третій сезон цього шоу.

Новою сторінкою у розвитку франшизи став серіал "Лицар сімох королівств", прем'єра якого відбулася 18 січня 2026 року. На відміну від своїх попередників, цей проект має камерніший і світліший тон, фокусуючись на подорожах лицаря Дункана Високого та його юного зброєносця Егга. Події відбуваються приблизно за 90 років до "Гри престолів". Виробництво другого сезону вже розпочато.

