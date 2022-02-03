Довгі роки Вітті страждала хворобою Альцгеймера і не з'являлася на публіці.

В Італії померла актриса Моніка Вітті. Зірці італійського неореалізму було 90 років.

Про смерть актриси повідомив її чоловік Роберто Руссо. Довгі роки Вітті страждала хворобою Альцгеймера і не з'являлася на публіці, повідомляє Бі-бі-сі.

Моніка Вітті отримала популярність в 1960-і роки після зйомок у фільмах Мікеланджело Антоніоні. Чотири його стрічки того періоду - "Пригода", "Ніч", "Затемнення" і "Червона пустеля " - вважаються революційними. Всі вони стали дуже популярними, отримавши прихильну оцінку глядачів і критиків. А Вітті в результаті стала яскравою зіркою італійського кіно, широко відомою у всьому світі.

Антоніоні одним з перших у світі торкнувся теми публічної самотності. Його називають найсучаснішим класиком італійського кіно: фільми, зняті понад 60 років тому, не втратили свою актуальність і своєчасність, вони про сьогоднішні проблеми людини.

Фільм "Ніч" є центральним у неофіційній "трилогії відчуження". Це прийняте в кінознавстві позначення трьох подібних за тематикою і стилістикою фільмів Антоніоні "Пригода", "Ніч" і "Затемнення". Всі вони чорно-білі і у всіх знімалася Моніка Вітті.

У відповідь на повідомлення про смерть Вітті міністр культури Італії Даріо Франческіні назвав її "королевою італійського кіно". За словами прем'єр-міністра країни Маріо Драгі, завдяки актрисі "італійський кінематограф сяяв по всьому світу". "Володіючи найгострішим розумом і неймовірним талантом, вона завоювала серця кількох поколінь італійців своїм духом, майстерністю і красою", - додав Драгі.

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Хто така Моніка Вітті

Моніка Вітті (справжнє ім'я - Марія Луїза Чечареллі) народилася в Римі в 1931 році.

За свою кар'єру Вітті отримала п'ять премій "Давид ді Донателло" за кращу жіночу роль від італійської Академії кінематографії (більше тільки у Софії Лорен).

В кінці 1980-х років вона закінчила кінокар'єру, але продовжувала працювати на телебаченні і в театрі. У 1995 році Вітті отримала на Венеціанському кінофестивалі "Золотого лева" за свої заслуги перед кінематографом.